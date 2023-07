Chris en Nadine runnen B&B Cortijo Loma Leon in Andalusië: “Na jaren hard werken leven we nu zonder stress”

Hoewel ze al 40 jaar geleden uit Izegem vertrokken, kennen velen nog Chris Vanacker (59) en Nadine Herreman (57). Voor de militaire carrière van Chris verhuisden ze naar Hoegaarden, waar ze 36 jaar een voedingszaak runden. Sinds 2019 hebben ze een B&B in Spanje.

Chris Vanacker en Nadine Herreman brachten hun tienerjaren door op de Mentenhoek en leerden elkaar kennen in jeugdhuis La Verna. “Het was een plezante tijd”, blikt Chris terug. “Ik maakte ook deel uit van De Zonneknapen en speelde voetbal bij SV Izegem. Dat allemaal op dezelfde site aan de Paters. Ik heb aan mijn tijd in La Verna veel vriendschappen over gehouden en ik leerde er ook mijn vrouw kennen.”

Werken aan F16’s

Nadine Herreman woonde eerst in Lendelede, maar verhuisde op haar 13de ook naar de Mentenhoek. “Ik liep school aan het Sint-Theresia-instituut in Kortrijk. We trouwden in 1985 en verhuisden naar Hoegaarden.” Van die verhuizing lag de carrière van Chris aan de basis. “Ik had mijn diploma A2 Elektromechanica gehaald aan het VTI in Izegem en na anderhalf jaar opleiding werd ik naar de luchtmachtbasis van Bevekom (Beauvechain) gestuurd als mecanicien van de F16-vliegtuigen.”

Maar het koppel ging al snel samen aan de slag. “Eerst heb ik vier jaar alleen een kleine kruidenierszaak gerund”, blikt Nadine terug. “Vervolgens hebben we samen 32 jaar een grotere voedingswinkel in Hoegaarden draaiende gehouden.”

(Lees verder onder de foto)

Er zijn diverse terrasjes een ruim zwembad om langs te verpozen. © gf

Chris en Nadine zijn de ouders van twee zonen, Niels (34) en Jens (30). Niels en zijn vrouw Veerle zorgden ook al voor twee kleinkinderen: Jonas (5) en Amber (3).

De droom om in het zuiden te gaan wonen, leefde al sterk bij het koppel. “Toen onze zonen afgestudeerd waren, zijn we vanaf 2014 steeds vaker op reis geweest naar het zuiden van Spanje. In 2017 beslisten we om een immokantoor de opdracht te geven voor ons een geschikt pand te zoeken in Andalusië.”

“De mentaliteit hier in de streek is zalig: lukt het vandaag niet, dan doen we het morgen wel”

“In 2018 was het zover en we lieten de woning renoveren met behoud van de Spaanse stijl. We stopten in september 2018 met onze winkel, verkochten het handelspand en onze woning en vanaf 2019 zijn we definitief verhuisd. Op 30 maart van dat jaar mochten we onze eerste klanten ontvangen. Op voorhand hadden we ook twee jaar een cursus Spaans gevolgd, nu spijkeren we in ons dorp ook nog onze kennis van het Spaans bij samen met andere buitenlanders. Leuk om bij te leren, maar vooral ook goed voor de sociale contacten.”

Chris en Nadine zijn blij de stap gezet te hebben. “32 jaar lang hebben we op weekdagen én weekends van 7 tot 19 uur gewerkt. We hebben dat met veel goesting gedaan, maar waren toch toe aan iets anders. Na de geslaagde opstart kwam in 2020 natuurlijk corona op ons pad. Maar door de reisbeperkingen hebben zo heel wat Spanjaarden ons leren kennen. Ze komen soms nog terug om het drukke stadsleven te ontvluchten.”

Spaanse troeven

Na vier jaar is het koppel tevreden met het leven dat ze leiden. “Stress is er hier niet en we genieten van de Spaanse troeven: lekkere tapas en wijntjes en de typische mañana-mentaliteit. Wat je vandaag niet gedaan krijgt, zal voor morgen zijn.”

(Lees verder onder de foto)

Nadine en Chris krijgen lovende kritieken voor hun ontbijt. © gf

De bal van de B&B is ondertussen goed aan het rollen gegaan, dat blijkt ook uit de recensies die je op het internet terugvindt. “Ons ontbijt krijgt zeer lovende kritieken in de reviews. Natuurlijk de belangrijkste maaltijd bij een B&B, maar wij voorzien ook kleine snacks voor ’s middags, zodat je kan blijven genieten aan ons zwembad. Regelmatig organiseren we ook diners (paella-avond, tapas-avond, BBQ-avond), waarbij de gasten graag aanschuiven. Het is dan steeds een vrolijke bende, waarbij ook tussen gasten vriendschappen groeien.”

Authentieke dorpjes

Qua locatie zitten we zeer rustig, zodat je volledig kan ontspannen. Een zalig dagje nietsdoen op ons zonneterras of bij het verwarmde zwembad behoort tot de opties. Maar we zijn ook de ideale uitvalsbasis voor uitstapjes naar de kust of een bezoekje aan Malaga, Granada of een van de mooie, authentieke dorpen in de omgeving. Natuurliefhebbers kunnen te voet of met de fiets genieten van de prachtige natuur in de buurt (o.a. het meer van Viñuela en de rots La Peña del Hierro) of van de grote natuurparken op een uurtje rijden (El Torcal, Montes de Malaga, Caminito del Rey). Kortom, voor elk wat wils! Alles is aanwezig om een leuke vakantie te beleven. Wij kijken ernaar uit om nog meer mensen te mogen verwelkomen en in de watten te leggen.”

“We hebben al heel wat gasten over de vloer gehad, van overal ter wereld. Maar natuurlijk ook al veel gasten uit België, waaronder heel wat vrienden, kennissen en vroegere klanten uit Hoegaarden, en jeugdvrienden en familie uit West-Vlaanderen.”