Chris en Jana zoeken nieuwe caravan voor zorgboerderij

Jana Mahieu en Chris Vandousselaere uit Blankenberge richtten vier jaar geleden hun vzw De Weide Kijk op. Na de moeilijke coronaperiode maken ze nu een doorstart met de mobiele zorgboerderij. “Wie helpt ons aan een nieuw caravannetje?”

Om hun vzw draaiende te houden, moesten Chris en Jana het in coronatijd over een andere boeg gooien. Ze kwamen niet in aanmerking voor een hinderpremie, maar ondertussen vielen wel al hun inkomsten weg. “Het was beredderen met giften, die eerste maanden van de pandemie”, vertelt Chris. Het wit-groene caravannetje bleef tijdelijk aan de ketting en Chris en Jana maakten werk van een beleefboerderij. Er zitten schapen en geiten, cavia’s en konijntjes, varkentjes en pony’s, er scharrelen kippen rond, eenden en ganzen…

Zorgezeltje

“Onze laatste nieuwe aanwinst is Beau, het zorgezeltje”, toont Chris. “Ook namen we recent twee nieuwe adoptiegeitjes onder onze vleugels, die vorige week voor het eerst mee op verplaatsing zijn geweest. Want de mobiele zorgboerderij maakt ondertussen een doorstart met veel nieuwe aanvragen”, klinkt het.

Babyborrel

Met hun bonte beestenboel trekken Chris en Jana opnieuw naar scholen en woon-zorgcentra, voornamelijk in de regio Oost- en West-Vlaanderen. “Laatst kregen we een aanvraag uit het Antwerpse, maar dat is voor onze dieren iets te ver. Nu, het toont natuurlijk wel aan dat onze vzw stilaan wat meer naambekendheid begint te krijgen. Er zijn ook meer en meer woon-zorgcentra die ons jaarlijks vragen. En we worden al eens gevraagd voor een babyborrel of lentefeest”, aldus Chris.

Onlangs deden Chris en Jana via hun Facebookpagina een oproep voor een nieuw caravannetje. “Ons huidige exemplaar – ondertussen bijna een antiek stuk – hebben we van sympathisanten cadeau gekregen toen we met de vzw van start gingen. Het caravannetje heeft de voorbije twee jaar uitstekend zijn diensten bewezen maar loopt nu stilaan op z’n einde”, zegt Chris.

Hij zoekt een caravan van maximum 750 kilo, liefst eentje die aan de buitenkant in orde is. “Want naast de hoge brandstofprijzen, krijgen we ook nog eens af te rekenen met serieuze prijsstijgingen van het voer en hooi voor onze dieren.”

Binnenkant aanpassen

“Dat maakt het er voor onze kleine vzw niet gemakkelijker op – een zak veevoer is twee keer zo duur als vroeger”, zegt Chris. De binnenkant van de caravan speelt minder een rol. “Deze moeten we toch aanpassen voor onze dieren”, klinkt het. Chris en Jana zijn te contacteren via de Facebookpagina van hun vzw De Weide Kijk. (WK)