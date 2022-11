Chris en collega-zangers herdenken gesneuvelde soldaten met liederen: “De gevonden foto van luitenant John maakte een enorme indruk op mij”

Op heel wat plaatsen werden op 11 november herdenkingsplechtigheden georganiseerd. De Zonnebeekse Chris Bekaert zette een persoonlijk herdenkingsidee op poten. “Het begon toen ik een schamele foto van een soldaat op een modderig veld vond”, zegt Chris.

”Enkele jaren terug – ergens in oktober – vond ik op het modderige veld in onze straat, een schamele foto van een soldaat. Het bleek de foto te zijn die ik enkele weken geleden aan een elektriciteitspaal zag hangen”, vertelt Chris Bekaert (65). Samen met haar partner woont ze in Zonnebeke. Zelf is ze een grote fan van klassieke muziek en zang.

Australische luitenant

“Op de foto stond de Australische luitenant John Franck Scott. Hij stierf op 23-jarige leeftijd. De man die de foto had gevonden, noteerde op de achterkant zijn naam. Deze persoon was geboren op de sterfdag van luitenant Scott. Na opzoekingswerk bleek John gesneuveld te zijn – met zijn compagnie – een 100-tal meter achter onze tuin, in wat toen Celtic Wood heette. Zijn lichaam werd nooit teruggevonden. Dit maakte een enorme indruk op mij. Zo letterlijk dichtbij had ik nog nooit stilgestaan bij de Eerste Wereldoorlog. Zoveel jonge levens voorgoed rustend in de aarde, jaarlijks meerdere malen omgeploegd door tractoren…”

De gedachte dat een onbekende de moeite had genomen om de foto op te hangen, zette Chris ertoe aan zelf ook een bijdrage te doen. “Dat werd een samenzang met enkele vrienden en ook collega-zangers uit ons koor Cum Jubilo. Op een viertal oorlogskerkhoven in Zonnebeke, zongen we vorige jaar op 11 november – Wapenstilstand – toepasselijke liederen. Het was een ingetogen en emotioneel gebeuren”, aldus Chris. “Dat gaf de aanleiding om dit opnieuw te doen. We herdachten ook dit jaar, met evenveel toewijding en betrokkenheid, de moedige gesneuvelden uit Canada, Nieuw Zeeland, Australië, U.K. en enkelen uit Duitsland.”

On the road to Paesschendaele

Samen met Bert Forrez uit Elverdinge, en Gerda Bleus en Marc Bailliu uit Sint-Jan-ter-Biezen bracht ze een eervolle herdenking. Met haar muzikale gezelschap trok Chris vanuit Zonnebeke richting Passendale. Er werd een herdenkingsmoment gehouden op zeven locaties. “Bij het Canadees Memorial werd On the road to Paesschendaele gezongen, daarna trokken we richting Tyne Cot Cemetery waar we bij de Duitse graven Wahre Freundschaft brachten en op het kerkhof in de Langemarkstraat zongen we het lied Jimmy Spiers. Where have all the flowers gone op Buttes New British Cemetery (Australië), This is my song op Polygoon Wood (New Zealand) en op Black Watch Corner (Schotland) zongen we Bright Morning. Vaak weerklonk een dankbaar applaus. Er werd afgerond op De Dreve, waar we genoten van een deugddoende en verdiende opwarmer.”