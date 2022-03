Chris Bouton dwars door Oeganda op de trappers

Chris Bouton (62) uit Sint-Kruis, voormalige directeur van de secundaire afdeling van het Sint-Andreaslyceum in Sint-Kruis, is sinds maandag pas terug thuis na een tocht van twee weken door Oeganda. Hij reed met een groep van tien personen met de mountainbike door het land en bracht meteen ook een bezoek aan tal van projecten van Broederlijk Delen.

“De reis van Broederlijk Delen was gepland in de zomer van 2020. Toen gokten ze op een 25-tal deelnemers. Uiteindelijk moest alles door corona uitgesteld worden. Het was voorzien dat wij nu met twaalf personen zouden vertrekken, maar na een test waren er nog twee deelnemers besmet waarna we met 10 vertrokken zijn.”

“Het was een reis die me zal bijblijven. In de kleine dorpen zagen wij heel wat armoede. Vaak komen gezinnen de maand niet rond en kunnen ze bijvoorbeeld slechts twee van de zes kinderen naar school laten gaan omdat het te kostelijk is. Vaak wil je helpen maar je staat machteloos. Ik ben blij dat wij een aantal projecten gezien hebben die we met de school financieel hebben ondersteund. We zagen wat ze deden met onze centen. Het is de bedoeling dat ik nu bij tal van verenigingen over Oeganda ga vertellen waardoor ze de projecten van Broederlijk Delen beter leren kennen”, vertelt Chris Bouton.

Wilde dieren

Op hun tocht kwamen ze ook heel wat wilde dieren tegen, zoals giraffen, olifanten en nijlpaarden.

”We kregen telkens de raad niet te stoppen, maar verder te fietsen. Het waren dagelijks tochten tussen de 50 en 70 kilometer op onverharde paden in een heuvelachtige streek. Je moet toch wat conditie hebben. Ik kan het iedereen aanbevelen. Ze leven er nog echt in hutten zoals we vroeger op school beelden zagen. Heel wat van de bewoners hebben geen stroom of water”, vertelt Chris die blij is vroeger iets betekend te hebben met de school waar hij directeur was. Nu heeft hij in zijn pensioen meer tijd voor een dergelijke bezoeken. (SR)