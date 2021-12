Chris baat al voor 25ste keer schaatsverhuring uit: “Hier waan ik mij zelf even op wintervakantie”

Met de opening van de ijsbaan, opende Chris Vanheule afgelopen weekend ook weer zijn chalet met schaatsmaterieel in de evenementenput. Dat winters bijbaantje doet hij nu al voor de 25ste keer, nog steeds met de glimlach. En dat enthousiamse werkt blijkbaar aanstekelijk: “Iedereen die hier komt schaatsen, is welgezind”, zegt hij.

In 1995 vroeg het gemeentebestuur Chris Vanheule voor het eerst of hij de schaatsverhuring wilde uitbaten. “Na Oostende en Middelkerke was Koksijde toen een van de pioniers met een ijstapijt in de kerstvakantie. Dat werd oorspronkelijk bij het tennisplein in Koksijde-Dorp uitgerold, tegenover mijn voormalige sportwinkel. Dat was meteen de reden waarom ze destijds aan mij dachten”, vertelt hij.

Jubileum

Ondertussen is de schaatsbaan verhuisd naar de evenementenput in Koksijde-Bad en is die sportwinkel dicht, maar 26 jaar later staat Chris nog altijd zijn schaatsen te verhuren. Met uitzondering van vorig jaar weliswaar, waardoor zijn 25-jarig jubileum tot nu werd uitgesteld. “Drie weken lang ben ik hier de begin- en eindverantwoordelijke”, lacht hij.

“Ik kom ‘s ochtends om 9.30 uur als eerste toe en trek ‘s avonds om 22 uur als laatste de deur van de chalet weer achter mij dicht. Tussendoor is er niet alleen de verhuring en de zorg voor het materieel, maar sta ik ook in voor de veiligheid van de schaatsers. Indien nodig, zorg ik er – samen met enkele vrijwilligers die zijn aangesteld door de gemeente – mee voor dat de baan er na elke schaatsbeurt weer proper bij ligt. Op dat vlak geniet de piste van Koksijde overigens een uitstekende reputatie”, klopt hij zich op de borst.

In openlucht

Tegenwoordig vind je zo’n tijdelijke ijsbaan ook in alle omliggende gemeenten, maar Chris gaat er prat op dat die van Koksijde de mooiste en de beste is. “Voor onze gemeente is dit zonder meer een toeristische troef in de winterperiode. Je moet immers weten dat 75 procent van het cliënteel uit toeristen bestaat. De nieuwe ligging is in dat opzicht veel beter, want iedereen die nu in de Zeelaan passeert, heeft de schaatsbaan sowieso gezien”, stelt hij.

Ik wil de goeie reputatie van onze piste verder in stand houden

In tegenstelling tot veel andere plaatsen, is deze piste niet overdekt. Chris ziet dit evenwel als een voordeel. “Een tent kun je hier sowieso niet zetten, want dan kijk je van op de straat op een dak. De openlucht maakt het veel sfeervoller; zeker als er wat sneeuw uit de lucht valt. Bij regenweer kun je hier weliswaar niet schaatsen, maar in al die jaren is het nog niet dikwijls voorgevallen dat we de piste langdurig moesten sluiten.”

Bekende schaatsers

Met uitzondering van vorig jaar dan weliswaar, wanneer de ijsbaan om de bekende reden niet werd aangelegd. “Dan was ik voor het eerst thuis tussen Kerst en Nieuwjaar, maar de onwennigheid ebde snel weg. De piste heb ik toen dus niet echt gemist. Toch ben ik blij dat die er nu wel weer staat, weliswaar zonder drankchalets”, klinkt het.

“In die drie weken waan ik mij immers even op wintervakantie, in de kou tussen de vele toeristen. Onder hen zie je trouwens ook soms eens een bekende kop, zoals minister Vandenbroucke met zijn kleinkinderen.”

“Iedereen die hier langskomt, is blij en ontspannen. Daarom doe ik het na die kwarteeuw nog altijd graag en zolang ik kan, wil ik hier nog wel even mee voortdoen”, zegt Chris, die zich na een fietsongeval weliswaar niet meer zelf op het ijs begeeft.

Eindejaar vieren

Ook op Kerstmis en Nieuwjaarsdag is Chris aan het werk in zijn chalet, maar kerst- en oudejaarsavond viert hij telkens met familie en vrienden. Dan vallen de laatste twee schaatsbeurten immers weg en sluit de piste dus wat vroeger, om 17.30 uur.