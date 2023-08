Na een zesdaagse fietstocht van 680 kilometer hebben de Choufkes uit Middelkerke hun eindbestemming bereikt: Ettlingen, in het zuidwesten van Duitsland, waar ze in het stadhuis werden ontvangen door de Oberbürgermeister. De tocht, waarbij ze dagelijks tussen de 100 en 125 kilometer reden en op verschillende locaties overnachtten, was een voorbereiding voor een rit met een Duitse groep, als onderdeel van een jumelage. De Choufkes willen naar alle jumelagesteden fietsen. (PG/foto LC)