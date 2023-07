Choufkes fietsen in zes dagen van Middelkerke naar Duitse Ettlingen: “Een sportieve jumelage”

Op zondag 30 juli begon een avontuurlijke reis voor Peter Lannoye, Patrick Houvenaeghel, Danny Landschoot en Jean-Pierre Vandewalle, vier leden van de Middelkerkse mountainbikeclub Mc Chouffe. Als eerbetoon aan de jumelage tussen Middelkerke en het Duitse Ettlingen begon deze delegatie van de club aan een opmerkelijke zesdaagse fietstocht van Middelkerke naar Ettlingen.

De foto werd genomen aan de Branding, maar de symbolische start vond plaats om 10 uur in de Ettlingenstraat in Middelkerke. Na zes etappes, elk tussen de 100 en 125 km, wordt verwacht dat de fietsers op vrijdag 4 augustus aankomen in de Middelkerker Strasse in Ettlingen. Deze tocht voegt maar liefst 660 km toe aan hun fietsmeters.

Dicht bij Zwarte Woud

Vorig jaar ondernamen de ‘Choufkes’ een soortgelijke fietstocht naar Rauschenberg, een andere Duitse zustergemeente. Nu is het de beurt aan Ettlingen, waarvan het jumelagecomité in 2024 een fietstocht naar Middelkerke zal maken, onder begeleiding van de ‘Choufkes’. Om de banden tussen beide gemeenten te versterken en deze tocht voor te bereiden, zijn de ‘Choufkes’ nu onderweg naar Ettlingen.

Ettlingen heeft een prachtige ligging, op slechts enkele kilometers van het Zwarte Woud. Het bezit een uniek slot, charmante huizen met vakwerkgevels en gezellige winkelstraten. De officiële jumelage tussen Ettlingen en Middelkerke werd bekrachtigd op 24 juli 1971. Vanaf 1972 werden er uitwisselingen georganiseerd tussen schoolkinderen, die verbleven in gastgezinnen. Deze uitwisselingen hielden 15 jaar stand. Talrijke verenigingen uit beide gemeenten onderhouden nog steeds nauwe banden met elkaar.

Bruggen van begrip

Deze fietstocht is niet alleen een sportieve uitdaging, maar ook een prachtige gelegenheid om de vriendschapsbanden tussen Middelkerke en Ettlingen verder te versterken. “Door samen te fietsen, ervaringen te delen en elkaars cultuur te ontdekken, bouwen de ‘Choufkes’ en het jumelagecomité van Ettlingen bruggen van begrip en verbondenheid. Deze initiatieven bevorderen niet alleen de sportiviteit onder de deelnemers, maar ze stimuleren ook de interculturele uitwisseling en het wederzijds respect tussen de gemeenschappen”, zegt voorzitter van het jumelagecomité Arsène Henon.

Als de ‘Choufkes’ hun bestemming bereiken, zal het niet alleen een triomf zijn voor de individuele fietsers, maar ook een viering van vriendschap en eenheid tussen twee gemeenten die, ondanks de afstand, onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. (PG – foto LC)