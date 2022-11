Chocolatier Olivier Willems blikt terug op unieke ervaring op Festival del Chocolate in Mexico

Chocolatier Olivier Willems is net terug uit Mexico. Hij mocht er aanwezig zijn op de elfde editie van het Festival del Chocolate, met België als gastland. Olivier werd uitgenodigd als gast om België te vertegenwoordigen. Hij mocht er niet enkel demo’s geven, hij kon er ook kennismaken met de bakermat van de cacao en chocolade en plantages bezoeken.

Het Festival del Chocolate wordt georganiseerd op initiatief van het Ministerie van Toerisme van Tabasco en brengt chocoladeliefhebbers als chocoladeprofessionals uit de hele regio samen rond chocolade. Het zet ook de cruciale bijdrage van Tabasco aan de chocoladegeschiedenis in de verf. België mocht als eerste Europese land aantreden als gastland.

De Belgische ambassade liet daarom gelauwerde Belgische chocolatiers en experten overvliegen naar Mexico, onder wie Olivier Willems. Na tien dagen in Mexico heeft de chocolatier nog heel wat werk in te halen met de aankomst van de sint in het vooruitzicht. Toen hij de uitnodiging kreeg om als een van de zeven chocolatiers mee te gaan naar het Festival del Chocolate, heeft hij even getwijfeld. “Het is traditioneel een drukke periode, maar ik ben uiteindelijk toch geweest. Ik kon deze kans niet laten liggen.”

Hard labeur

“Ik vertrok zonder verwachtingen, maar het was een mooie beleving. Alles was gepland voor ons. We konden plantages bezoeken en bijleren over de geschiedenis van de chocolade. We hebben ook met de boeren zelf gesproken. Het is hard labeur. Wij werken ook lange uren, maar het is toch in andere omstandigheden. We werden echt in de watten gelegd en zeer hartelijk ontvangen.”

Olivier nam zelf ook pralines mee naar Mexico. “We hebben een koffer met pralines meegenomen en aan een lage prijs verkocht zodat de mensen daar dat ook konden kopen. Ik heb ook enkele demo’s gegeven, onder meer over het verwerken van bier in pralines. Ik heb hen ook laten kennismaken met onze zeevruchten en chocolade met zoute toets. In Mexico wordt er meestal gewerkt van boon tot reep. Je zal daar veel repen zien. Ik dacht dat er een hoog percentage cacao zou zijn, maar er wordt veel meer met suiker gewerkt. Wij maken vooral degustatiepralines en dat vind je daar niet, waardoor het voor hen een leuke kennismaking was.”

Alleseters

Olivier heeft veel bijgeleerd waar hij nog mee aan de slag wil. “Ze eten in Mexico echt alles op. De eerste dagen hebben we schorpioenen, mieren en larven gegeten. Ook van het varken gebruiken ze echt alles. Zo wordt het vel gebakken in vet waardoor het krokant wordt. Ik heb dat ook verwerkt in chocolade. Er zijn daar ook veel meer soorten fruit en de chilli’s voor tabasco komen ook uit de regio. We hebben geleerd van plaatselijke chefs wat we met die ingrediënten kunnen doen.”

Olivier Willems nam cacaobonen mee uit Mexico en is ook van plan om rechtstreeks samen te werken met de boeren.