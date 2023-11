Chocolatier Dominique Persoone vlamt mee voor De Warmste Week: “Speciale pralines gemaakt”

Ook topchocolatier Dominique Persoone zet zich in voor De Warmste Week, met dit jaar als thema ‘Opgroeien zonder zorgen’. Hij heeft maar liefst vier projecten in petto.

“We zijn superpreus dat de Warmste Week naar Brugge komt. Zo’n evenement geeft extra sfeer aan je stad in de koude winterdagen. Links en rechts hebben ze aan mijn mouw getrokken. Wil je dat mooi initiatief niet steunen, Dominique?”, zegt de Brugse chocolatier Dominique Persoone.

10.000 logo’s

“We hebben De Warmste Week-pralines gemaakt, met het logo van De Warmste Week erop. Het wordt een mengeling van amandel-, wal- en hazelnoten, met een crunch van croissant. We betalen zelf, als sponsor, de fabricagekosten. Alle opbrengst gaat naar De Warmste Week. We hebben meer dan 10.000 logo’s laten drukken. Maandag zijn er al mensen pralines in de winkel komen vragen.”

Daarnaast organiseert Dominique Persoone met zeven Brugse chefs De Warmste Tafel. Dit banket vindt plaats op zaterdag 3 december in het gouverneursgebouw in Brugge. En de opbrengst van het galabanket van Henk Van Cauwenbergh op 25 november in het Knokse Casino gaat naar drie goede doelen: de Warmste Week, het Virunga-park en het ziekenhuis van Reginald Moreels in Afrika.

Modeontwerpers

Ook zijn zoon Julius lanceert exclusieve pralines waarvan een vijftal doosjes verkocht worden ten voordele van De Warmste Week. “Het gaat om 350 unieke pralines in samenwerking met de grootse Belgische modeontwerpers. De lancering is voorzien op 24 november”, aldus de chocolatier