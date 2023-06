Chocolatier Anthony lanceert samen met Hamid praline met saffraan: “Smaakbommetje om meisjes in Afghanistan beter onderwijs te geven”

Zestien jaar geleden ontvluchtte Hamid Hisari zijn door de taliban geterroriseerde Afghanistan. Vandaag importeert hij saffraan uit zijn thuisland om het hier aan de man te brengen. Afgelopen weekend mocht Hamid een nieuw product aan zijn gamma toevoegen: de praline met saffraan, een smaakbommetje dat hij samen met chocolatier Anthony Lams creëerde. “Ik ken Hamid nog maar drie maanden, maar het klikte meteen. We streven allebei naar kwaliteit en originaliteit.”

Afgelopen weekend werd hij officieel voorgesteld en vanaf eind deze maand kunt u hem ook komen proeven bij marsepeinmeester en chocolatier Anthony Lams in de Aalststraat in Bredene: de Niida-praline met saffraan. “Niida saffraan werd onlangs voor de vierde keer uitgeroepen tot ’s werelds beste saffraan”, legt Hamid Hisari, die 16 jaar geleden als vluchteling in Oostende belandde, uit.

“Juweel van de gastronomie”

Sinds hij in België verblijft, heeft Hamid er zijn levenswerk van gemaakt om de wereld van de saffraan uit zijn thuisland te laten proeven. “Het juweel van de gastronomie”, zo noemt Hamid saffraan. Hij zette enkele jaren geleden een bedrijf op rond de specerij. “Samen met mijn vrouw Ihcene heb ik een lijn met saffraanproducten gelanceerd. Je kunt bij ons onder meer 100% natuurlijk Afghaanse saffraan, biologische acaciahoning verrijkt met saffraan en Fleur de Sel, geoogst in de zoutmoerassen van de Camargue en op smaak gebracht met Niida-saffraan, aankopen.”

De acaciahoning met saffraan vormt vandaag ook de basis voor de nieuwe praline, die hij samen met Anthony Lams ontwikkelde. “Mensen zeggen me soms dat saffraan geen smaak heeft. Welnu, ik kan dat intussen met kennis van zaken tegenspreken”, geeft Anthony Lams aan.

Anthony en Hamid leerden mekaar pas drie maanden geleden kennen via een gezamenlijke kennis bij Syntra West. “Het klikte meteen. Hamid is ook zo iemand die voortdurend op zoek is naar nieuwe dingen, nieuwe smaken”, gaat Anthony verder.

Steun aan thuisland

Wat de Bredense ereburger ook charmeerde, was dat Hamid aan zijn zakelijk instinct ook een warm hart koppelt. “Ik steun via mijn bedrijf het goede doel. In mijn geval is dat onderwijs voor meisjes in mijn geboorteland Afghanistan. Zoals je weet zijn meisjes en vrouwen na de herintrede van de taliban opnieuw naar het achterplan verdwenen, kunnen ze nauwelijks nog onderwijs genieten. Ik hoop daar op mijn bescheiden manier wat aan te doen.”

Zelf moest hij 16 jaar geleden Afghanistan verlaten en kwam hij na een helse tocht berooid in België aan. “Ik belandde op een plek waar ik niemand kende. Maar ik besefte snel dat ik als nieuwkomer zelf de eerste stappen moest zetten om met mijn nieuwe buren in contact te komen. Vandaag zijn zij als familie.”

Dat hij met saffraan begon, was een manier om de band met zijn geboorteland te bewaren. Dat saffraan haalt hij vandaag nog altijd uit Herat, een stad in Afghanistan die wereldberoemd is omwille van de specerij.