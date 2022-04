Chocolaterie Vandenbulcke schenkt 10.000 euro aan De Branding

Lachende gezichten, overheerlijk gebak en vooral een stevige cheque. Woensdag mochten de mensen van de branding niet minder dan 10.470,33 euro in ontvangst nemen uit handen van Chocolaterie Vandenbulcke. Het geld zal worden gebruikt om het voedingsatelier te gaan uitbreiden.

Het was verzamelen geblazen aan verwencafé Het Idee, middenin het Ring Shopping. De brasserie, waar mensen met een beperking er hun talenten kunnen tentoonstellen. Een selectie van dranken wordt er aangevuld met een aanbod aan taartjes en gebak, alles gemaakt in de voedingsateliers van zorgcampus De Branding.

“Chocolaterie Vandenbulcke, een familiebedrijf dat reeds 3 generaties actief is, ondersteunt al jaar en dag maatwerkbedrijven en sociale projecten”, klonk het bij de bekende chocolaterie. “Op die manier werken we ook al jaren samen met maatwerkbedrijf WAAK, waar ook De Branding onder valt. Daarop werd besloten om dit jaar een schenking te maken aan De Branding, zodat er geïnvesteerd kan worden in de aankoop van onder andere een heteluchtoven en een grote klop- en mengmachine. De machines zullen worden ingezet in de voedingsateliers, waardoor uiteindelijk ook de klanten van Het Idee mee zullen kunnen genieten.”

Het Idee werd in 2018, als onderdeel van De Branding, in het Ring Shopping geopend. Mensen met een beperking houden er een verwencafé open, volledig aangepast om zo zelfstandig mogelijk te kunnen werken. Het concept valt, mede vanwege de zelfgemaakte patisserie, erg in de smaak bij de bezoekers. De vraag naar de taartjes en het suikergoed, alles gemaakt in de ateliers van De Branding, stijgt jaar na jaar.