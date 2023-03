Chocoladeboetiek Nibies krijgt Unizo-authenticiteitslabel

Tine Vandenberghe en Alexander Ronsse, de zaakvoerders van Chocoladeboetiek Nibies in Stasegem, ontvingen het Handmade in Belgium-label van Unizo Leiekracht.

Ze worden zo HIB-ambassadeur. Tine creëert unieke, handgemaakte creaties van chocolade in haar atelier in Stasegem. “De unieke vormen zoals ‘rocks’ en ‘stones’, het creëren van nieuwe smaken en kleuren met andere ingrediënten en vooral de passie voor de stiel zorgden ervoor dat Tine en Alexander vanaf nu het ambassadeurslabel aan hun zaak mogen verbinden”, duidt schepen van Economie Kathleen Duchi (CD&V). “We willen wegblijven van klassieke pralines, vormen en kleuren. Ik noem het ‘creaties met een hoek af’”, lacht Tine. Op de foto zien we Anton Vanoverbeke van Unizo Leiekracht, schepen van Economie Kathleen Duchi, Tine Eggermont, Alexander Ronsse en Tine Vandenberghe van Unizo Leiekracht. (PVH)