Chloé en Ferdaos uit Wervik organiseren actie voor kinderen in Gaza: “Niet praten, maar doen”

Chloé Roegiers-Mayeux en Ferdaos Khan uit Wervik organiseren op 13 januari een benefiet om geld in te zamelen voor de jonge slachtoffers in de Gazastrook. Ze verkopen porties verse Shakshuka, een Palestijns gerecht, voor 8 euro per persoon. Mensen die niet van de regio zijn, kunnen een vrije bijdrage leveren op het rekeningnummer BE76 9731 8850 6295 met de opmerking ‘donatie Palestina’. De opbrengst gaat naar het Palestijns Kinderfonds.

De gruwelijke taferelen die zich in Gaza afspelen sinds 7 oktober laten weinigen onberoerd. Nadat een vierdaagse staakt-het-vuren op 24 november van kracht ging, woedt de oorlog brutaal verder in het gebied dat bijna negen keer kleiner is dan de provincie West-Vlaanderen – maar wel bijna dubbel zoveel inwoners telt. De (voorlopige) balans? Ruim 1.400 dodelijke slachtoffers aan Israëlische kant, maar vooral minstens 20.000 dodelijke Palestijnse slachtoffers.

Reflectie

“Ik had in de context van mijn job een gesprek over de situatie in Gaza”, opent Chloé Roegiers-Mayeux (26). Ze groeide op in Wervik, maar woont momenteel in Nederland, waar ze werkt voor de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. “In dat groepsgesprek had de volledige groep wel een mening over wat er zich in het gebied afspeelt, maar het bleef toch vooral bij woorden. Na enige reflectie besloot ik achteraf dat ik niet enkel wou praten, maar ook iets wou doen. Ik belde dus Ferdaos op om te kijken wat er mogelijk was.”

Ferdaos Khan (29) woont in Wervik en studeert netwerkeconomie aan Howest Kortrijk. Naast zijn studies houdt hij zich onder andere bezig met vzw Akit. Binnen die organisatie wil hij de schakel zijn tussen Afghaanse nieuwkomers in Zuid-West-Vlaanderen – en bij uitbreiding België – die willen integreren in de samenleving. Ferdaos heeft namelijk zelf Afghaanse roots en spreekt dus ook de twee officiële Afghaanse landstalen, het Pasjtoe en Dari, en het Pashai.

“Ik was blij dat Chloé me contacteerde met het idee voor een actie”, komt Ferdaos terug op het begin van de actie. “De vele menselijke slachtoffers raakten me al van het begin enorm en ik postte er wel af en toe iets over op sociale media. Ik heb de indruk dat er in de regio rond Wervik wel mensen zijn die ook iets willen doen. Vanuit mijn geloof, de islam, is Jeruzalem een heilige plaats, maar het gaat over meer dan dat. De beelden alleen al zien, is confronterend. Ik zet me in om onrecht tegen te gaan.”

“I hate all muslims”

Waar is dat activisme dan begonnen? “Ik herinner me nog goed dat ik als dertienjarige door de straten van Wervik wandelde”, start Ferdaos een eerlijke getuigenis. “Ik was nog redelijk nieuw in België en er kwam een oudere man op me afgewandeld. Hij begon in het Engels tegen me en zei: “I hate all muslims.” Ik was in shock en vroeg me af waar die haat vandaan kwam.”

“Ik probeerde hem later te begrijpen. Dat is altijd mijn uitgangspunt geweest: zelfs de meest extreme meningen proberen te begrijpen om zo uiteindelijk overeen te kunnen komen. 6 à 7 procent van de Belgische samenleving is moslim. De enige manier om een harmonische maatschappij te creëren, is door begrip te hebben voor elkaar. Ik probeer daaraan bij te dragen door mijn werk voor verschillende vzw’s en ook het posten van video’s op mijn YouTube-kanaal.”

“We zullen enkel harmonie creëren als we begrip hebben voor elkaar” -Ferdaos Khan

“Er is nog enorm veel werk”, bekijkt Ferdaos de huidige situatie. “Werk dat zelf gedaan moet worden door de moslimgemeenschap. Ze mogen iets meer tonen dat ze van hier zijn en dat ze hier ook thuis horen om begrip te scheppen. De verschillen zullen natuurlijk altijd blijven. Dat maakt het leven ook wel leuk. Het is gewoon nodig dat we respect hebben voor elkaar en luisteren.”

Solidaire actie

En uit die gedeelde solidaire intentie kwam er dus een benefiet tot stand. Chloé en Ferdaos zullen, samen met een aantal andere vrijwilligers, verse Shakshuka, een Palestijns gerecht, verkopen voor de bewust democratische prijs van 8 euro per persoon. De ingrediënten zijn ui, knoflook, pepers, tomaten, komijn, kersttomaten, chili, eieren, koriander, limoen. Inschrijven kan via de volgende link tot woensdag 10 januari. Mensen met moeilijkheden bij het inschrijven, kunnen steeds contact opnemen via chloeroegiers1997@gmail.com.

Op zaterdag 13 januari kunnen de maaltijden dan worden opgehaald in Wervik. Voor mensen die er niet geraken, wordt er ook rondgebracht. De opbrengst gaat naar het Palestijns Kinderfonds (PCRF), dat de kinderen in de Palestijnse gebieden een onbezonnen jeugd probeert te doen beleven door eten, speelgoed, kleding… te voorzien. Mensen die niet van regio Wervik zijn, kunnen de actie ook steunen met een bijdrage op het rekeningnummer BE76 9731 8850 6295 met de opmerking donatie Palestina.