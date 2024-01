Chirurg Johan Boury zwaait af in het Jan Yperman Ziekenhuis: “Dagelijkse glimlach is effectiever dan maandelijkse schaterlach”

In het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper ging met orthopedisch chirurg Johan Boury (65) een icoon met pensioen. Voor veel bezoekers op consultatie wordt route 59 nooit meer hetzelfde. Johan Boury werkte er maar liefst 34 jaar. “Over het verloop van al die jaren zou ik zeker het Antwerps sportpaleis kunnen vullen met het aantal ‘patiëntencontacten’ die ik professioneel kon leggen”, klinkt het.

Johan Boury is geboren in Wevelgem en woont sinds 1994 in Zillebeke. Net zoals zijn echtgenote Carine studeerde hij aan de katholieke universiteit van Leuven. Zijn vrouw volgde toegepaste economische wetenschappen en gaf les aan de Heilige Familie in Ieper. De Kattenstad was hem als kleine jongen niet onbekend. “In Ieper woonden tantes en nonkels, die ons de streek leerden kennen”, blikt Johan terug. “Ik herinner me de vele stadsbezoekjes, wandelingen op de Kemmelberg en de Kattenstoet. In het vooruitzicht van mijn afstuderen als orthopedisch chirurg in 1989 werd ik gecontacteerd door dokter Luc Vanlede. Hij was toen al een vijftiental jaar actief in Ieper in de kliniek Zwarte Zusters.”

De tijd zonder gsm

“Ook Luc had Wevelgemse banden, en voelde nood aan het uitbreiden van zijn eenmansdienst. Hoewel het in de ziekenhuizen minder druk was dan nu, was de werkdruk voor artsen in die tijd enorm. Er was immers een continue wacht, communicatiemiddelen zoals nu waren er niet. Geen gsm, alleen de vaste telefoonlijn en dus was het onmogelijk om je ver te verplaatsen. Later kwam wel de sematoon. Die stuurde een soort morsecode door. Eén ring was bellen naar het ziekenhuis, twee ringen was eens langskomen op de dienst, drie ringen was direct komen. De nood naar versterking was er dus enerzijds professioneel, maar ook de nood aan meer familiale vrijheid van de collega’s. De combinatie van de persoonlijkheid van de aanstaande collega, mijn voorgeschiedenis met de stad Ieper, de professionele uitdaging te starten in een groeiende dienst en mijn eigen West-Vlaamse roots, brachten mij ertoe op de vraag naar een transfer naar Ieper in te gaan. Men kan dus bezwaarlijk spreken van een echt solliciteren zoals dit nu dient te gaan.”

Opstart van MUG

“In juli 1989 zijn we naar Sint-Jan verhuisd. Het eerste jaar diende ik mijn opstart in Ieper nog te combineren met 15 maanden legerdienst in combinatie.” Dokter Boury maakte ook de opstart van de MUG mee. “We kregen de sleutel van de VW Golf, om die op de oprit thuis te parkeren, en uit te rukken. Je kreeg toen coördinaten door van de plek waar je heen moest voor een urgentie. Ik kan je meegeven dat als je midden in de nacht, alleen, naar Brisende moet zoeken in de beschikbare wegenatlas, je niet onmiddellijk op het woord Broodseinde terecht komt. Het was inderdaad amateuristisch, maar toch heb ik goede herinneringen aan deze pioniersrol die we mochten spelen.” Het Jan Yperman Ziekenhuis heeft een enorme evolutie meegemaakt. “Ik heb de volledige transformatie van een analoge aanpak zien veranderen in een bijna exclusief digitaal gebeuren”, zegt dokter Boury. “De klassieke papieren dossiers, de röntgenplaten zijn volledig verdwenen en worden misschien gegeerde antiquiteiten. De mogelijkheden voor diagnose, communicatie en behandeling zijn fors gegroeid, en blijven groeien. Een enorme winst aan comfort voor de patiënt, maar ook niet te onderschatten voor de medicus.”

Kookclub

Johan Boury is de vader van vier kinderen. Jeroen en Stijn zijn geboren in Leuven, Eline en Toon in Ieper. Ondertussen zijn er met Mira, Cas en Jules drie kleinkinderen, en een vierde meldt zich binnenkort aan. Nu de witte dokterskiel aan de kapstok hangt, wordt het een heel ander leven. “Ik hoop rap de balans terug te vinden door een gezonde combinatie na te streven tussen het fysische en psychische overleven”, klinkt het. “Beide zijn belangrijk. Vanzelfsprekend zijn er nieuwe uitdagingen waar mijn omgeving mij wel attent op zal maken. Meer familiemomenten, meer ontspanning, verder genieten van wat losse verrassingen kunnen zijn op de levenswandel. Of ik de ambities van een betere fotograaf, of een betere kok zal kunnen waarmaken, zal nog moeten blijken. Met een knipoog naar mijn kookvrienden van de kookclub Les arti(ses) chauts van de kookstudio Revelatio in de Elverdingestraat in Ieper.”

Dokter Boury kwam vooral rustig over, en zal vooral ook worden herinnerd om zijn …humor en kwinkslag. “Het zal wel ergens een karaktertrek zijn, maar er is niemand gediend met een arts die steeds sip lijkt, de patiënten onnodig oplaadt met een reflectie van zijn eigen stressgevoel of hen niet de informatie op mensenmaat aanreikt”, zegt hij. “Enkel op die wijze creëer je naast vertrouwen ook de noodzakelijke empathische band met elkaar. Ik probeer steeds een contact positief af te sluiten, zodat we beide met een goed gevoel afscheid nemen. Een dagelijkse glimlach is toch veel effectiever dan een maandelijkse schaterlach.”