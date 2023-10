Chirowietjes organiseren Chirohettiavond

De Chirohettiavond van de Chirowietjes vindt plaats op zondag 29 oktober om 17 uur in oc De Schouw aan de Statiestraat 113 in Lichtervelde. Aanschuiven voor het buffet kan vanaf 18 uur.

Tijdens deze avond worden de foto’s van het voorbije werkjaar en het kamp in Wilderen geprojecteerd. “En om in de bivaksfeer te blijven, maken onze koks nog eens hun befaamde spaghetti klaar, een vegetarisch alternatief is er ook”, aldus de hoofdleidsters van de Chirowietjes. Kinderen betalen 12 euro, volwassen 14 euro. Een pot spaghettisaus kost 10 euro. Inschrijven voor de Chirohettiavond kan via het Google Forms-document https://forms.gle/CM22o4C923moPoGHA met vermelding van het aantal volwassenen en kinderen en of je al dan niet vegetarische spaghetti wenst. (JW)