Chiro Westrozebeke organiseert opnieuw sterrenstoet voor het goede doel: “We trekken van deur tot deur”

Chiro Westrozebeke organiseert op vrijdag 22 december zijn traditionele sterrenstoet. Daarbij trekken de leden van deur tot deur om koekjes te verkopen voor het goede doel. Dit jaar gaat de opbrengst naar Welzijnsschakel ’t Vlammeke.

Chiro Westrozebeke bestaat uit jongenschiro d’Oude Maalderij en meisjeschiro Onze-Lieve Vrouw. “Beide Chiro’s hebben samen een 120-tal leden”, vertelt leidster Marie Dewulf (20). “Met de leiding erbij geteld zijn dat er zelfs een 140-tal. Officieel zijn d’Oude Maalderij en Onze-Lieve-Vrouw twee aparte Chiro’s. We hebben dan ook een aparte werking. De meisjes- en de jongenschiro gaan ook apart op kamp, al kiezen we elk jaar wel voor dezelfde kampplaats. Daarbij komen de meisjes de jongens de dag na hun vertrek aflossen of omgekeerd. Anderzijds delen we wel hetzelfde gebouw en organiseren we wel een aantal activiteiten zoals de streekbierenavond en het jaarlijkse eetfestijn van Chiro Westrozebeke samen. Dat geldt ook voor onze jaarlijkse sterrenstoet.”

Lange traditie

De sterrenstoet heeft een lange traditie in Westrozebeke. “We hebben er eigenlijk niet echt een idee van hoelang de sterrenstoet al door de straten van het dorp trekt”, gaat Marie verder. “Onze Chiro bestaat bijna zestig jaar. De stoet trekt er zeker al veertig jaar op uit. Mijn ouders hebben in elk geval ook nog meegelopen met de Sterrenstoet. In al die jaren trok de Sterrenstoet er maar één keer niet op uit. Dat was tijdens de coronapandemie. De Sterrenstoet is in de eerste plaats een sociaal evenement. Met de Sterrenstoet trekken we er met onze volledige Chirogroep op uit. De groep zit daarbij op een wagen die door een tractor getrokken wordt. De wagen wordt mooi verlicht en we plaatsen er ook kerstbomen op.”

“De stoet trekt zeker al veertig jaar door de straten”

“Het opsmukken van de wagen neemt ongeveer twee uur in beslag. Eigenlijk gaat dat relatief vlug omdat we al de gewoonte hebben om de wagen te versieren. We zorgen door middel van kerstmuziek ook voor een leuke sfeer. Onze leden zijn traditioneel ook verkleed als herdertjes of als engeltjes. Vroeger was het zo dat de jongens zich een herdersoutfit aanmaten en de meisjes een engelenpakje kregen. Ook bij ons heeft de gendergelijkheid evenwel zijn intrede gedaan. Iedereen mag nu vrij kiezen of hij als engel of als herder wil deelnemen aan de stoet.”

“We trekken met onze stoet van deur tot deur in het hele dorp. Aan elke deur proberen we koekjes aan de man te brengen. We verkopen drie variëteiten: frangipanes, carré-confituur en een mix. Eén doos kost daarbij 7 euro. We doen onze ronde door het dorp eigenlijk in twee delen. In een eerste fase doen we het centrum met onze leden aan. De tweede fase behelst de straten buiten het centrum. Die doen we zonder de kinderen omdat het dan al wat later op de avond is. Tussen de twee fases door nemen we de tijd om een hapje te eten. De Sterrenstoet neemt toch wel wat tijd in beslag. We trekken van 16 tot 22 uur van deur tot deur.”

Opbrengst

De sfeer op de Sterrenstoet is altijd heel goed. “Mensen zijn meestal blij ons te zien als ze hun deur openen. Onze deur-aan-deur koekenverkoop levert dan ook meestal tussen de 500 à 750 euro op. Die opbrengst schenken we elk jaar een goed doel dat we vooraf kiezen. We krijgen dan ook echt veel steun van de gemeenschap. Dit jaar hebben we er voor gekozen om de volledige opbrengst aan Welzijnsschakel ’t Vlammeke te schenken. Welzijnsschakel ’t Vlammeke is de welzijnsschakelgroep uit Staden. Welzijnsschakelgroepen zetten zich vrijwillig in bij de strijd tegen armoede, sociale uitsluiting en discriminatie en voor een rechtvaardige en duurzame samenleving waarin iedereen meetelt. We proberen altijd voor een lokaal goed doel te kiezen of toch zeker voor een goed doel binnen de provincie. Vorig jaar steunden we De Lovie, een professionele organisatie voor mensen met een handicap uit Poperinge. Toen een lid van onze Chiro af te rekenen kreeg met kanker ging de opbrengst van de Sterrenstoet dan weer naar Kom Op Tegen Kanker”,