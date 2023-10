Chiro ‘t Kartouchke start werkjaar met als thema ‘Daar zit muziek in’ met festival

Met zijn startdag trok Chiro ‘t Kartouchke het werkjaar op gang.

Het jaarthema is ‘Daar zit muziek in’ en dus stond de startdag in het teken van een eigen Chirofestival. Helaas gaven de artiesten verstek en dus moesten de aanwezige leden per leeftijdscategorie aan de hand van allerlei spelletjes op zoek gaan naar hints die hen moesten leiden naar de gelegenheidsartiesten, de leiding van dit jaar. In totaal waren 129 leden en 20 mensen van de leiding aanwezig. “We merken dat nagenoeg in alle leeftijdscategorieën nieuwe leden langskwamen, maar vooral bij de sloebers was de nieuwe instroom groot”, vertelt Yasmine Decadt. Na afloop mochten alle aanwezigen nog aanschuiven voor een lekkere pannenkoek met chocomelk of fruitsap. (JG/foto Jan)