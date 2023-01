Chiro Pimpernel verzorgt opnieuw je valentijnsontbijt

De Keti’s van Chiro Pimpernel in Vleteren voorzien op zondagmorgen 12 februari een valentijnsontbijt. Er worden drie formules aangeboden.

“Zoals elk jaar organiseren de keti’s opnieuw hun valentijnsontbijten. Het ideale moment om jezelf, je geliefde of je hele familie te verwennen met een super lekker ontbijtje”, zegt Emiel Cailliau van Chiro Pimpernel. Chiro Pimpernel telt ondertussen al 242 leden en 30 leiders. “We doen deze ontbijtjes vooral om tijdens het jaar een leuke extra activiteit te doen en om de tweedaagse van de Keti’s deels te financieren.”

Levering aan huis

“Samen met je geliefde genieten van Valentijn? Hiervoor hebben we ons luxe-ontbijt (17 euro) waar je met twee kan genieten van een extraatje. Voor zij die het liever simpel houden, hebben we ook een basisontbijt (9 euro) en voor de kleinsten een kinderontbijt (6 euro). Laat je gerust bedienen met levering aan huis of kies voor afhaal en krijg er een gratis glimlach van de Keti’s bij.” Voor één euro extra worden de ontbijten thuis gebracht. Een keti-ontbijtje kan je bestellen via de QR-code op de Facebookpagina van Chiro Pimpernel, via de keti’s en hun leiding of via 0491 30 84 99. Vermeld bij overschrijving naam + bestelde ontbijten.