Chiro Parcifal vaste waarde op jeugdsite De Speelberg

Vandaag, vrijdag 21 oktober, is het dag van de jeugdbeweging. In de hoofdgemeente is Chiro Parcifal een vaste waarde. Om de veertien dagen, op zaterdag, bezorgen jongeren een groep kinderen een leuke namiddag.

Er heerst een goede mentaliteit onder de jeugdverenigingen van groot-Alveringem. De leiding hangt goed aan elkaar en niemand wordt uitgesloten. Alle jeugdverenigingen uit de hoofdgemeente zitten al vele jaren handig gegroepeerd op één groot domein: jeugdsite De Speelberg en dat pal in het centrum. Het gemeentebestuur kocht jaren geleden de site van de staatsschool, met al haar paviljoenen, aan. Een unieke opportuniteit die kinderen en jongeren enorm veel mogelijkheden gaf.

Leider

Kobe Vanbecelaere (16) uit de Oerenstraat is net leider geworden. “Ik ga al heel mijn leven naar de Chiro”, zegt Kobe. “Als kind keek ik ernaar uit om te gaan. Samen met leeftijdsgenoten en vrienden spelen en je uitleven: ik deed dat graag. Nu ik 16 jaar ben, mocht ik leider worden. Ik heb geen minuut getwijfeld. De leuke tijd die ik als kind bij de Chiro beleefde, gun ik nu ook andere kinderen. Ze komen blij aan en gaan blij terug naar huis. Ik ben ook lid van KLJ Alveringem. Dat is iets helemaal anders. Daar trek ik op met oudere jongeren. Zowel KLJ als Chiro hebben hun eigen lokalen op de jeugdsite die ik persoonlijk een zalige plek vind.”

Cathy Boone (17) is even enthousiast. “Ik woonde 17 jaar in Alveringem, maar verhuisde recent naar Lo. Geen haar op mijn hoofd dat eraan denkt om de Chiro te verlaten. De leidersgroep is één vriendengroep. Ik vergeet er eventuele zorgen en vind er altijd steun. Het gebeurt wel eens dat mijn beste vriendin Silke Hillaert uit Nieuwpoort meekomt. Dat is allemaal geen probleem.” Aan hoofdleider Liam Van Kerckhove vragen we of er dan toch geen zaken zijn die beter kunnen in Alveringem. “Misschien één klein puntje”, zegt hij. “Het paviljoen dat wij met KLJ delen, is het enige op de site dat nooit gerenoveerd werd. Dat merk je wel aan de staat van het gebouw, maar voor de rest is alles meer dan oké.” (AB)