Chiro De Ginste stoomt zich klaar voor onvergetelijke startdag

Het is haast niet te geloven hoe een klein gehucht als De Ginste zoveel Chiroleden telt. Nagenoeg alle kinderen van De Ginste willen de wekelijkse Chiro voor geen geld missen. Er werkten 150 kinderen een volledig Chirojaar af met als bekroning een kamp om nooit meer te vergeten.

“Alles zal nu heropstarten, want op zondag 18 september is er een spetterende startdag”, opent Michiel Beils. Intussen wordt de laatste hand gelegd aan de voorbereidingen en wordt de site één groot speelplein.

Mesang

De bouw van een compleet nieuw Chiroheem, de Mesang, blijkt zonder meer een zegen voor de jeugd. De Mesang is niet alleen de tweede thuis voor de leiding en leden, maar het gebouw is zo ruim dat bij slecht weer niet langer naar een oplossing moet gezocht worden voor de zondagse spelnamiddag. “We zijn niet alleen de vele vrijwilligers die meehielpen aan de bouw van de Mesang dankbaar, maar ook de gemeente die een serieuze duit in het zakje deed en bovendien de complete Chirosite heraanlegde tot een duurzaam speelterrein. Naar accommodatie toe hebben we echt alles wat een jeugdvereniging zich kan wensen.”

Startdag

Op zondag 18 september is het zover. Vanaf 14 uur worden alle kinderen vanaf het eerste leerjaar tot het zesde middelbaar verwacht op de speelsite voor de Mesang. De activiteiten weerspiegelen hoe het er bij de Chiro aan toe gaat. De hoofdschotel zijn de typische Chirospelletjes die worden begeleid en aangebracht door een enthousiaste groep van 21 leiders.

De nieuwe leden die komen, krijgen gratis drie Chirobeurten om met het Chiroleven kennis te maken. Pas na de derde beurt kunnen ze beslissen of ze definitief bij de Chiro aansluiten.

De startdag wordt leuk en er worden ook lekkere ijsjes uitgedeeld. Het lidmaatschap voor een vol werkingsjaar bedraagt 30 euro verzekering inbegrepen.

De Chiro staat open voor zowel jongens als meisjes. Op zaterdag 15 oktober is er ook de jaarlijkse grote Chirofuif in de Ginstezaal met een hoofdpodium en een second room. (CLY)