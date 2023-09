Chinouk Defour trekt voor haar stage naar Thailand

Chinouk Defour (20) begint op 18 september het derde jaar bachelor verpleegkunde aan de Vives hogeschool Campus Brugge. Tijdens de afgelopen twee jaar deed ze al stages in het zorgcentrum in eigen gemeente en in AZ Alma Eeklo, afdeling heelkunde en oncologie. De volgende stage is van een ander kaliber: een trip naar Azië. Van 24 november tot 11 december reist ze naar en verblijft ze in Thailand, een project van en via haar school.

Ze is de dochter van Wino Defour en Inge Derudder, verpleegkundige in het lokale wzc Sint Jozef, en woont in de Poekestraat met haar ouders en zussen Indra en Aiko. Ze speelt volleybal bij Welbi Pervol, dames promotie 3, en is er ook trainster balinitiatie voor de kleintjes. Binnenkort vertrekt ze voor haar studie op reis naar Azië, meer specifiek naar Thailand.

Vaste parameters

“Voor het derde studiejaar was er een keuzevak, een optie: ofwel een periode in eigen land of school of het alternatief, een stage in het buitenland. Met bestemmingen als Nederland, China en Thailand. Dat laatste fascineerde me meteen en ik schreef zonder twijfel en na enige uitweiding bij mijn ouders de gewenste motivatiebrief. Die selectie berust op enkele vaste parameters: ons schoolresultaat, de echte motivatie van drie componenten: de Engelse taal, de te verwachten cultuurschok en de belangstelling in genees- en verpleegkunde in dat Aziatische land. Zo was ik een van de 16 geselecteerden van de drie Vives-campussen Brugge, Kortrijk en Roeselare. Met twee docenten verblijven we daar drie weken. De eerste helft is een werkstage in de meest verpauperde wijken waar we op de SUT-campus van een unief verblijven. Daar doen we, samen met studenten verpleegkunde van ginder, allerlei onderzoekjes bij kinderen. De oogcontrole, problemen met vlooien, de algemene medische toestand, alles te bundelen in een studieverslag. De andere helft van ons verblijf is in Bangkok en is meer van toeristische aard met bezoek aan musea, architectuur, ontspanning, het sociale leven daar en de cultuurbeleving. Daar verblijven we op hotel. Tussen de verarmde bevolking leven, is niet zonder risico en daarom moet ik vooraf nog inenting krijgen tegen hepatitis c, difterie en rabiës (of hondsdolheid).”

Vrije keuze

“Vooral de enorme cultuurschok zal me intrigeren en me veel bijbrengen, dat is mijn vaste overtuiging. Deze reis is geen absolute schoolplicht, wel een vrije keuze mits voorwaarden. Niet goedkoop, dat is evident. Maar toch een unieke kans in mijn jonge leven en beroepsgerelateerd voor later. Om die materiële last wat te verzachten, lanceerde ik enkele weken geleden een soort van warme steuncampagne, een verkoop van pannenkoeken. Die loopt nog tot 5 september. Een pakje van 1 kg kost 10 euro. Bestellen kan via mijn Facebookpagina of e-mailadres chinoukdefour@gmail.com. Wat later zal ik de pannenkoeken aan huis brengen, met oprechte uiting van dank en genegenheid.” (Roland Van de Steene)