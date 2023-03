Chinezen zijn gek op Rumbeekse duivenkweker: “Zij hebben het geld en de ambitie, voor de expertise kloppen ze bij mij aan”

In ons land doet de naam Kurt Platteeuw bij weinig mensen een belletje rinkelen, in China is hij echter ‘big business’. De Rumbeekse duivenkweker heeft de voorbije tien jaar mooie resultaten met zijn duiven behaald en dat gaat in het land niet onopgemerkt voorbij. Kurt is er momenteel op rondreis en wordt er als een koning onthaald.

Kurt begon zich tien jaar geleden samen met zijn vader Raf ook in de duivenwereld te verdiepen. En de resultaten bleven niet uit. Zo behaalde prijsduif Melissa in 2022 nog als eerste de eindmeet in de prestigieuze vlucht vanuit Bourges. In China smullen ze van die prestaties.

“Kaier, de Chinees die in 2019 nog prijsduif Armando van kweker Joël Verschoot uit Ingelmunster kocht, klopte vorig jaar bij me aan en legde een bedrag met zeven cijfers op tafel om Melissa te kopen”, zegt Kurt vanuit China. “Armando is al negen jaar oud en Kaier had nood aan een nieuwe prijsduif die veel zou kweken. Gezien onze Belgische duiven in China bekend staan als de beste van de wereld en de prestaties die we met ons team leverden, wilde hij de allerbeste duif kopen. Dat brengt een zekere status met zich mee en dus werd ik recent door een groep grote duivenliefhebbers naar China uitgenodigd. Een hele eer, want er mogen door corona nog altijd maar weinig buitenlanders het land binnen.“

Als een rockster

“Ik ben hier samen met mijn kinderen op rondreis en in die week hebben we nauwelijks een westerling gezien. Dat geeft sowieso al veel bekijks, maar door wat we met onze duiven bereikten word ik hier als een rockster onthaald. Veel mensen vertellen me hier dat ik op Donald Trump lijk en dus heb ik voor de grap twee rode petjes gekocht. Eentje voor mij en één voor mijn gastheer. (lacht). Ze dragen me hier op handen en dat is bij momenten toch onwezenlijk. Zeker als je weet dat ik in ons land nog geregeld met jaloezie en nijd te maken krijg. Het is een groot contrast, maar ik geniet er uiteraard met volle teugen van.”

Statussymbool

Kurt is verbaasd over hoe de Chinezen een nieuwe wind door de duivensport doen waaien. “Wie hier iets wil betekenen, speelt met de duiven”, vertelt hij. “Het is een nieuw soort statussymbool geworden. Ruim 850.000 Chinezen zijn met de sport bezig. En dat neemt soms grote proporties aan. Zo brachten we een bezoek aan een duiventil van driehonderd meter lang, met plaats voor 40.000 duiven. In België kunnen we alleen maar dromen van infrastructuur in die grootorde. Hier hebben ze het geld en de ambitie en voor de expertise kloppen ze bij ons aan. En zeg nu eerlijk. Wat een exportproduct zijn onze duiven. Normaal kopen wij alles uit China, maar als het over duiven gaat geldt ‘Made in Belgium’. We mogen daar trots op zijn.”

Een bezoekje aan zijn verkochte duif Melissa bracht Kurt echter niet. “Om de simpele reden dat ze, net als Armando, op een goed beveiligde plek in ons land is gebleven. Daar wordt ze gebruikt om te kweken en die jongen vliegen wel over naar China. Melissa zelf op een transport naar China zetten, is te risicovol.”

Veiling

Ondertussen loopt in België via de gespecialiseerde website PIPA een nieuwe veiling van Kurt. Nog tot zondag kunnen mensen een bod uitbrengen op zes van zijn topduiven, waarvan het hoogste bod voorlopig op 15.000 euro voor topduif Greta staat. “Ook daarom is zo’n bezoek aan China voor mij interessant. Het zijn vooral Chinezen die mijn duiven kopen en hier kan ik onderweg uiteraard de nodige contacten leggen”, aldus Kurt, die in 2020 al eens 204 van zijn duiven voor 1,1 miljoen euro via PIPA verkocht.