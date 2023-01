Chileense paarden zitten al maand vast op Oostendse luchthaven: “Papieren niet in orde, dus worden ze niet vrijgegeven door douane”

Op de luchthaven van Oostende zitten al ruim een maand twee Chileense paarden vast. De paarden beschikken niet over de juiste papieren en worden daarom niet vrijgegeven door de douane. “Ze worden hier goed verzorgd en verkeren in goede gezondheid”, klinkt het bij de luchthaven.

Eind november kwamen twee paarden toe op de Oostendse luchthaven vanuit Chili. Bij aankomst van de paarden bleek dat de invoerpapieren waarover dieren dienen te beschikken als die in Europa worden ingevoerd, niet in orde waren. Voldoende reden dus voor de douane om de paarden niet zomaar te laten vertrekken van de luchthaven. Sindsdien zitten de paarden dus vast op de luchthaven.

“Het probleem ligt niet bij de luchthaven, maar bij de eigenaar”, vertelt Tom Rutsaert, woordvoerder van de Oostendse luchthaven. “Aangezien de papieren niet in orde zijn, kunnen ze niet vrijgegeven worden door de douane. Op onze luchthaven beschikken we over een paardenstal waar een tiental paarden kunnen staan. Onze luchthaven is immers een entry point in de EU om levende dieren te transporteren. We zijn er dus op voorzien.”

Goede leefomstandigheden

Paarden blijven er doorgaans gedurende een korte tijd na het landen of voor het opstijgen. “Een dierenarts komt dan geregeld langs om de dieren te controleren voor vertrek”, vervolgt Rutsaert. “In dit geval zijn de paarden hier nu al een tijdje. Nu en dan worden de dieren buiten gelaten waar mogelijk, want we zijn nog steeds een actieve luchthaven. Het FAVV en de dienst Dierenwelzijn komt elke twee dagen langs om de dieren te controleren. Volgens hen leven ze in goede leefomstandigheden en zijn ze in goede gezondheid.”

“We kregen dinsdag een mail waarin stond dat de kans groot is dat het papierwerk nog deze week in orde komt. Dat betekent dat de paarden normaal eind deze week nog kunnen vertrekken. Tot dan blijven ze goed verzorgd worden, om daarna naar hun eindbestemming te vertrekken”, aldus de woordvoerder.