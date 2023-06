Cherry Moon herrijst deze zomer eenmalig uit de as in casino van Blankenberge

Het casino van Blankenberge opent komende zomer drie weekends lang de deuren voor een waaier aan nightlife events onder de noemer ‘Blankenberge: Summer of 2023’. Het stadsbestuur gaat hiervoor in zee met Frank Verstraeten van Zillion en Tijs Vandenbroucke van Nasty Mondays.

“Blij dat we deze zomer enkele topevents uit het Belgische nachtleven in onze badstad kunnen ontvangen”, zegt burgemeester Björn Prasse. “Blankenberge is een levendige, bruisende badstad en daar maakt ook het nachtleven deel van uit. De Saveryszaal van ons casinogebouw is bovendien perfect geschikt om dit soort events te organiseren.”

De samenwerking was volgens Prasse snel beklonken. “Blankenberge heeft een grote geschiedenis met het nachtleven. Met deze events in het casinogebouw willen we dat nieuw leven in blazen. We gaan qua licht en geluid voor een absolute topproductie en dat is ook nodig als je concepten zoals ‘Zundays by Zillion’ te gast hebt. We gaan ervoor zorgen dat iedereen aan zijn trekken komt met een gevarieerd aanbod”, aldus Verstraeten en Vandenbroucke.

Tijdens het openingsweekend, op zaterdag 29 juli, komt de legendarische discotheek Cherry Moon opnieuw tot leven op ‘Cherry Moon Beach’. Op vrijdag 4 augustus is pionier Yves De Ruyter van de partij.

Het volledige programma vind je op www.nastymondays.be en www.zillion.xxx