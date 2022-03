Cheque van 3.000 euro voor ‘Het Ventiel’

Na de wielerhoogdag van afgelopen zondag was er dinsdag een nieuwe hoogdag aan in Kuurne, nu in de paardensport. Na een mindere periode voor de Kuurnse hippodroom door de coronacrisis zakten dinsdag iets meer dan 3.000 bezoekers af richting paardenrenbaan om er de ‘Grote Winterprijs Mardi Gras’ bij te wonen, zowat het hoogtepunt van de Belgische drafsport.

Dat bezoekersaantal was meteen een verdubbeling ten opzichte van de editie die in 2020 plaatsvond. Tot het voorjaar van 1999 werd dit drafevenement gehouden op de hippodroom van Sterrebeek. Wegens de sluiting van de Brusselse hippodroom kwam dit event naar de Kuurnse hippodroom vanaf het voorjaar 2000.

Dit jaar was het de 23ste editie op Kuurnse bodem. Daarnaast vond gelijklopend in zaal Kubox het netwerkevenement plaats van de Orde van de Ezel. Naast een gezellige sfeer, een walking dinner en enkele optredens konden ook alle drafwedstrijden die op de hippodroom werden gereden op groot scherm worden gevolgd. In totaal woonden 350 personen Mardi Gras bij.

Ook dit keer liet de Orde van de Ezel zijn goed hart spreken en schonk 3.000 euro aan vzw ‘Het Ventiel’, een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor mensen met jongdementie. Dit jaar stond het netwerkevenement in het teken van de Ezel, de bijnaam voor een inwoners van Kuurne die zijn oorsprong vindt in oude verhalen. Het dier komt eveneens veelvuldig voor in de folklore van Kuurne. Voor de organisatie van het event werd ook dit jaar opnieuw een beroep gedaan op een zestal leerlingen van de VIVES Hogeschool die zaal Kubox omtoverden tot een magisch bos waar ook de ezel centraal staat. (BRU)