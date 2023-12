Cheque van 3.000 euro voor Alexander Vanneste

Op vrijdag 20 oktober verscheen er een reportage in ons weekblad rond Alexander. Het zoontje van 1,5 jaar van Tim en Ilse Vanneste-Degrieck heeft een uiterst zeldzame genetische afwijking. Alexander gaat naar de kinderopvang van Filip en Nancy Verhulst-Goemaere in de Oostrozebekestraat, waar ze een pannenkoekenactie uitwerkten. In één dag tijd was er al 200 kg de deur uit. ’t Kabouterhuisje, Droomhuisje en Dolfijnhuisje vangen dagelijks 75 kindjes op. Ook de ouders hielpen mee om te verkopen. In totaal ging 770 kg pannenkoeken de deur uit, goed voor een cheque van 3.000 euro. Tim en Ilse gebruiken dit geld voor de aankoop van (medisch) materiaal voor hun zoontje. Op de foto zie je de chequeoverhandiging in het bijzijn van talrijke medewerkers van de kinderopvang. (Patrick D./foto FODI)

goemaerenancy@telenet.be; filip.verhulst67@gmail.com