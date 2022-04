Chelsey (13) krijgt staande ovatie voor toevallig duet met Stan Van Samang in Roeselare

Chelsey heeft een avond meegemaakt die ze nooit meer zal vergeten: tijdens de voorstelling ‘Anders dan anders’ van Stan Van Samang in De Spil in Roeselare mocht ze samen met hem het laatste lied ‘Een Ster’ zingen. Het publiek bedankte met een staande ovatie.

Chelsey (13) is de jongste dochter van Renzo Goegebeur en Katleen D’Hondt uit de Blinde Rodenbachstraat in Rumbeke. Ze is de zus van Amy (23), Stephen (22) en Travis (20). Haar vader werkt in het recyclagepark in Roeselare, haar moeder is modelstikster bij de firma Sioen in Ardooie.

Toen Katleen zwanger was van Chelsey, werd bij het nog ongeboren meisje een hartafwijking vastgesteld. Daardoor moest Katleen bevallen in Leuven, zodat meteen daarna een openhartoperatie kon gebeuren. Na enkele weken mocht de boreling naar huis en leek alles redelijk goed te verlopen.

Een jaar later werd Chelsey opnieuw geopereerd, onder meer om een stent te verwijderen. Er bleef echter een bloedklonter steken ter hoogte van de T6-ruggenwervel (halverwege haar rug), waardoor haar ruggenmerg voor het grootste deel is afgestorven. Sindsdien heeft Chelsey niet enkel nog altijd een stent zitten, maar kan ze ook niet meer stappen.

Voor de hele familie was dat een heel moeilijke periode, want van de ene op de andere dag was Chelsey gehandicapt en moest het gezin zich aanpassen aan die nieuwe manier van leven. “Gelukkig is onze dochter een sterke meid, die gevochten heeft voor haar leven en die er op haar eigen manier zal geraken”, vertelt moeder Katleen.

Koor Vox Musica

Chelsey zong al altijd graag. Dat werd heel vlug opgemerkt in haar school Dominiek Savio in Gits. Daar werd ze aangemoedigd om een koor te zoeken, waarin ze zich muzikaal kon uitleven. Drie jaar geleden werd Chelsey lid van het koor Vox Musica in Roeselare. Voorts knutselt ze ook graag. Soms gaat ze naar een crea-namiddag voor kinderen met een beperking, georganiseerd door Zonder Meer en ook dat vind ze leuk.

Maar het allerleukste, dat was ongetwijfeld haar toevallige ontmoeting met Stan Van Samang, in De Spil in Roeselare.

Moeder Katleen had voor haar verjaardag tickets voor het optreden gekregen. Vader Renzo is niet zo’n grote fan en dus mocht dochter Chelsey mee. Toen Stan Van Samang aan zijn bisnummers wou beginnen, ‘smokkelde’ Katleen haar dochter op de linkerhoek van het podium. De zanger kreeg dat in de gaten, stapte op Chelsey af, vroeg hoe ze heette en stelde voor dat ze met hem meekwam naar het midden van het podium, waar de instrumenten stonden. Chelsey knikte, sleepte zich vooruit op het podium en vroeg de zanger of hij ‘Een Ster’ wou zingen.

Geen probleem, zei Stan en hij ging naast haar neerzitten. Toen stelde hij vast dat ze daar wellicht niet goed te zien waren, voor het publiek. Waarna beiden helemaal vooraan op het podium gingen zitten. En toen brak het grote moment aan en zongen ze samen ‘Een ster’.

Of Chelsey dat liedje al ooit eens eerder had gezongen, eventueel samen met Stan Van Samang?

Een gewone mens

“Wie kent er dat liedje niet?”, lacht moeder Katleen. “En neen, ze had nog nooit met Stan Van Samang gezongen. Alles gebeurde heel toevallig. Chelsey kan nog altijd niet geloven dat ze dat gedurfd heeft.”

“En als mama ben ik heel blij dat Stan Van Samang dat heeft willen doen. Hij kreeg daar tenslotte toch plots zomaar iemand die niet kan stappen naast zich op het podium, en hij heeft dat heel goed opgelost. Maar het hele optreden van Stan was super. Het was sereen en persoonlijk, met veel dankbaarheid van zijn kant, waardoor je zag dat ook hij maar een gewone mens is.”

Na het onverwachte duet trakteerde het publiek Chelsey en Stan op een staande ovatie. Ongetwijfeld zal Chelsey aan dat moment terugdenken wanneer ze op zaterdag 23 april opnieuw op het podium van De Spil mag plaatsnemen. Dan viert haar koor Vox Musica er zijn 25-jarig bestaan met een concert.

