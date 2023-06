Chelsea Willems is finaliste van Miss Grace Benelux en wil rolmodel zijn: “Een maatje meer is ook oké”

Chelsea Willems is finaliste van Miss Grace Benelux, een verkiezing voor sterke jonge vrouwen. De Oostkampse neemt deel met een duidelijk doel. “Ik hoop als plussize dame de verkiezingswereld, en wie weet ook de modewereld, te veranderen. Every size is the perfect size!”

Chelsea Willems (25) woont in het centrum van Oostkamp en werkt bij verzekeringsmaatschappij Baloise. Haar vrije tijd spendeert Chelsea momenteel vooral aan haar deelname aan Miss Grace Benelux, een verkiezing voor sterke jonge vrouwen tussen 17 en 27 jaar. Het is voor de finaliste niet haar eerste verkiezing.

“Veel gehuild in kleedhokjes”

“Klopt, enkele jaren geleden nam ik al deel aan Miss European en aan Miss Présence. Ik ben vorig jaar uit een zeer slechte relatie gestapt, waardoor ik mezelf ben verloren in te veel eten. Wat als gevolg had, dat ik veel was bijgekomen. Maar nu heb ik mezelf weer helemaal teruggevonden. Ik ben wie ik ben en ik accepteer dat. Mijn deelname aan Miss Grace Benelux wil ik dan ook koppelen aan deze boodschap: every size is the perfect size! Zelf hoop ik als plussize dame de verkiezingswereld – en wie weet ook de modewereld – te veranderen. Ik wil aantonen dat plussize even mooi is als elke andere maat. Ik pas in een 42-44 en dat is even oké als pakweg maatje 36”, zegt Chelsea.

“In het dagelijks leven worden meisjes en vrouwen vaak geconfronteerd met de grote verschillen in maten, zoals de Europese en Italiaanse maten. Door deze verschillen en het beeld in de media dat nog steeds niet werd aangepast, hebben – vooral vaak jongere – meisjes complexen omtrent hun lichaam. Ikzelf kan hiervan getuigen, maar ik merk het ook bij mijn jongere zus. Als jong meisje vond ik mezelf te dik, terwijl ik dat toen eigenlijk totaal niet was. Maar in die tijd heb ik veel gehuild in de kleedhokjes toen ik kleren paste.”

Rolmodel

Vandaag accepteert Chelsea zichzelf voor wie en hoe ze is. “Ik wil een rolmodel zijn voor jonge meisjes en hen tonen dat ze perfect zijn zoals ze zijn. Ik wil het taboe van mager zijn als ideale standaard doorbreken. Wees trots op jezelf.” Een verkiezing als Miss Grace Benelux – de finale is op 9 september – is Chelsea daarom op het lijf geschreven.

“Deze verkiezing focust niet enkel op lichamelijke schoonheid, maar houdt rekening met alle aspecten van een vrouw. Men kijkt niet naar de strenge schoonheidsstandaarden en organiseert daarom ook geen bikinidefilé of ‘vleeskeuring’.”

www.missgracebenelux.com