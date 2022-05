Chelsea Proost uit Middelkerke in running voor Miss Grace Benelux: “Ik wil aan iedereen tonen dat je nooit mag opgeven”

Chelsea Proost (21) uit Middelkerke is in de running om op 17 september Miss Grace Benelux 2022 te worden. Ze heeft een moeilijk jaar achter de rug en wil met haar deelname aantonen dat je nooit mag opgeven.

Chelsea Proost behaalde haar diploma aan het Sint-Jozefsinstituut in Oostende en volgde er de richting gezondheid en welzijnswetenschappen. Na haar studies kon ze aan de slag bij Zara in Oostende. Ze had alles wat een meisje van 21 zich kan wensen en toch belandde Chelsea in een depressie. “Ik heb een ongelofelijk moeilijk jaar achter de rug”, begint ze haar verhaal.

“Ik maakte een zware depressie mee. Ik voelde me echt ongelukkig en huilde heel veel. Ik werd zelfs een tijdje opgenomen in het ziekenhuis, wou altijd opgeven en zat met donkere gedachten. Daar is nu verandering in gekomen, mede dankzij de steun van mijn vrienden en familie.”

“Zij hebben mij doen inzien dat je, wat er ook gebeurt, moet blijven vechten en dat er altijd weer nieuwe en mooie kansen komen.Ik ben deze mensen zo dankbaar dat ze er waren voor mij toen ik ze nodig had.”

Chelsea droomt al van kinds af aan van een carrière als model en ze waagde in het verleden al een paar keer haar kans in een missverkiezing. Nu haar moeilijk periode achter de rug is, wil ze die droom echt waarmaken en meteen ook andere mensen inspireren met haar verhaal en hen motiveren om nooit op te geven.

Beauty and brains

“Ik ben zo fier op mezelf dat ik die moeilijke momenten heb overwonnen”, geeft Chelsea mee, “maar tegelijk is dit nu het ideale moment om mijn dromen waar te maken, want mijn hart en mijn passie liggen in de misswereld. Ik heb ook heel bewust gekozen om deel te nemen aan Miss Grace Benelux.”

“Want het is niet enkel de schoonheid die telt, de organisatoren zijn op zoek naar een meisje dat de combinatie tussen beauty en brains heeft, met de nadruk op brains en het uiteraard ook met volle passie doet. Tijdens de finale op 17 september in Den Egger in Scherpenheuvel is er dan ook geen bikini- of lingeriedéfilé.”

De verkiezing van Miss Grace Benelux is een buitenbeentje want er komt geen verplichte verkoop van steunkaarten of goederen bij kijken en elke finaliste kan kiezen voor een goed doel.

“Ik zal me uiteraard enorm inzetten voor deze verkiezing en ik ben heel wat mensen dankbaar: Kara Verfaillie, Faye Bulcke en Iliana Schelfhaut die mij deze kans geven en mijn sponsors, waaronder Fietsenhuis Wouter Feys en Café De Biertonne uit Middelkerke”, besluit Chelsea.

(PB)