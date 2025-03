Chefs & Students koken opnieuw ten voordele van De Lovie vzw: “Opbrengst integraal voor inrichting mobiele horeca-units”

Chefs en studenten uit de Westhoek koken voor de zesde keer op het gastronomisch event in en voor De Lovie vzw. Op donderdag 13 maart is er Chefs & Students for Charity op kasteelpark De Lovie. Dit gebeurt in samenwerking met gerenommeerde chefs – zoals Franky en Michael Vanderhaeghe van Hostellerie St.Nicolas in Elverdinge en Gilles Joye van restaurant Marcus in Deerlijk – en studenten van Hotelschool Ter Duinen in Koksijde. “De opbrengst gaat integraal naar de inrichting van mobiele professionele horeca-units”, vertelt Eva Bouve van De Lovie vzw.

Negen gerenommeerde chefs slaan de handen in elkaar met een 60-tal studenten van Hotelschool Ter Duinen in Koksijde om heerlijke gerechten te serveren. “Het hele gebeuren wordt aangevuld met een klank- en lichtspel door de afdeling podiumtechnieken van het VTI Brugge. Er zijn ook optredens van pianiste Marieke Rabaey en students, Trio Populus, Koninklijke Harmonie St. Cecilia uit Elverdinge en Studio Artîlerie. De receptie vindt plaats in het kasteel. Bert Recour van restaurant Pegasus, Dries Cloet, Vincent Deceuninck en Frederik Vansteenkiste van Hotelschool Ter Duinen, Kris Pollentier van restaurant Manoir Ogygia zullen dit jaar het gastronomisch event uitbouwen”, legt Eva Bouve van De Lovie vzw uit. “Onze gastchefs 2025 zijn chefs Franky en Michael Vanderhaeghe van Hostellerie Saint Nicolas*, Gilles Joye van restaurant Marcus */OYA, Carl Couvreur en Jonathan Devogel van Klei en Stijn Bauwens van De Kruidenmolen.”

Financiële ondersteuning

Chefs & Students for Charity wordt tweejaarlijks georganiseerd om extra geld op te halen voor De Lovie vzw, een sociale organisatie actief in heel de Westhoek. “Zowel thuis als in onze locaties, ondersteunen wij kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking. Samen met hen, en wie voor hen belangrijk is, bouwen we aan kwaliteit van leven en een sterk netwerk verweven met de samenleving”, vertelt Eva.

“Het concept Chefs & Students for Charity werd in 2015 gelanceerd. We zochten een originele insteek voor een fondsenwervend event voor de inrichting van Laubia, een nieuwbouw voor twintig personen met een psychische kwetsbaarheid. Na gesprekken met Hotelschool Ter Duinen en lokale chefs kwam een eerste editie van Chefs for Charity tot stand”, legt Eva Bouve van De Lovie vzw. Het event is ondertussen toe aan de zesde editie en telkens wordt een project uit De Lovie vzw gekozen om financieel te ondersteunen. “Bakatelier Joséphine, jongerencampus De Katapult en de inrichting van Laubia werden tijdens de voorbije editie gesteund. Elke editie kan er zo’n 45.000 euro ingezameld worden.”

(lees verder onder de foto)

Op de groepsfoto herkennen we Frederik Vansteenkiste van Hotelschool Ter Duinen, Gilles Joye van restaurant Marcus */OYA, chefs Michael en Franky Vanderhaeghe van Hostellerie Saint Nicolas*, Kris Pollentier van restaurant Manoir Ogygia en Jonathan Devogel van Klei. Ontbreken op de groepsfoto: Carl Couvreur van Klei, Bert Recour van Pegasus, Stijn Bauwens van De Kruidenmolen, Dries Cloet en Vincent Deceuninck van Hotelschool Ter Duinen. © De Lovie

Mobiele horeca-units

De opbrengst van Chefs & Students for Charity gaat dit jaar integraal naar de inrichting van mobiele professionele horeca-units. “Bijzondere talenten en smaak komen daar samen. We willen investeren in de inrichting van mobiele professionele horeca-units waar jongvolwassenen met een verstandelijke handicap kunnen oefenen in bediening, drankbereiding, maken van kleine gerechten en horeca-taken. De horeca-units konden aangekocht worden dankzij de steun van Fonds VINCI, maar we zoeken nog extra middelen om deze in te richten met professionele toestellen”, vertelt Eva.

“Vanuit de bewoners kwam de vraag of er een mogelijkheid was om aan de slag te kunnen binnen de horeca. Daarop hebben we beslist om de dagbestedingen uit te breiden, want inclusie vinden we zeer belangrijk. Het zomerterras in samenwerking met Goeste werd uitgewerkt en dat was een mooi succes. Daar wordt nog steeds op verder gezet. Daarnaast hebben we ook het theesalon en de geschenkenwinkel Jules & Jolies. We zochten een mooie uitbreiding voor Jules & Jolies’ theesalon, omdat we veel aanvragen kregen van personen die we ondersteunen om te komen werken bij Jules & Jolies”, legt Eva uit. “De eetkamer was een logische uitbreiding. Wat nu geleerd wordt in de eetkamer zal verdergezet worden op het Zomerterras. In de zomer is de eetkamer niet open omwille van de tentoonstelling Crip Stories in het kasteel. De werking van Jules & Jolies zal gedurende de zomermaanden verdergaan op het Zomerterras.”

(lees verder onder de foto)

Op de foto zien we Eva, Sylvie, Justine en Joris. © LBR

Jules & Jolies is één van de horecaplekken van De Lovie vzw én van de bewoners personen die ondersteund worden. “Ze doen zoveel mogelijk zelf. Als begeleider ondersteunen we waar mogelijk. De bewoners verzorgen de hartelijke ontvangst, nemen de bestelling op en leveren de bestelling af. In de keuken staan bewoners klaar om met de bestelling aan de slag te gaan. De mise-en-place en de afwas gebeurt ook door de bewoners. Er werd ingezet op de vraag van de bewoners. Dat ze hun talenten in deze prachtige locatie kunnen laten ontplooien is mooi meegenomen”, zegt begeleider Sylvie.

Bewoners Joris en Justine zijn enthousiast om in Jules & Jolies aan de slag te gaan. “Het contact met andere mensen vind ik zeer leuk”, vertelt Joris. “Zowel in de keuken als in de zaal ben ik graag bezig. Ik doe graag afwisselend werk en in het theesalon en de eetkamer heb ik dat zeker. Mijn papa werkte als traiteur, dus het horeca gebeuren kreeg ik met de paplepel mee. Er zijn hectische momenten, maar we halen er altijd veel energie uit. We doen het samen en het sociale contact is heel leuk. Een vriendelijke babbel is altijd fijn”, vult Justine aan.