Chefs & Students for Charity in en voor De Lovie: “Opbrengst is voor culinaire ontmoetingsplaats voor lekkerbekken op het kasteelpark”

Chefs en studenten uit de Westhoek organiseren voor de vijfde keer een gastronomisch event in en voor De Lovie. Op donderdag 16 maart is er Chefs & Students for Charity op kasteelpark De Lovie. Dit gebeurt in samenwerking met gerenommeerde chefs en studenten van Hotelschool Ter Duinen in Koksijde. “De opbrengst gaat naar de realisatie van een inclusief project Atelier Joséphine, een nieuwe ontmoetingsplaats voor lekkerbekken”, zegt Brigitte Dewulf van De Lovie vzw.

“Het is hartverwarmend om te zien dat de chefs telkens met zo’n enthousiasme en passie zich engageren voor ons gastronomisch evenement. Ook Hotelschool Ter Duinen staat opnieuw paraat”, vertelt Brigitte Dewulf van De Lovie vzw. Normaal organiseren we Chefs & Students for Charity om de twee jaar, maar nu werd het drie jaar door de coronacrisis. Het is een plezier om weer met de chefs, leerkrachten en studenten te werken.”

Gastchefs en studenten

Bert Recour van restaurant Pegasus in Poperinge, Kris Pollentier van restaurant Manoir Ogygia in Poperinge, en Dries Cloet en Vincent Deceuninck van Hotelschool Ter Duinen in Koksijde zijn opnieuw van de partij. “Onze gastchefs van 2023 zijn Franky en Michael Vanderhaeghen van Hostelerie St. Nicolas* in Elverdinge en Mattias Maertens van Restaurant MBistro* in Nieuwpoort. Onze zaalmeester wordt Frederik Vansteenkiste van Hotelschool Ter Duinen. Samen zetten ze met een warm hart hun schouders onder dit gastronomisch event”, aldus Brigitte. “De chefs creëren een gastronomisch menu waarbij ook volop gekozen is voor authentieke en lokale streekproducten. Zij verwerken ook groenten en fruit geteeld door De Biotope, de hoeve van De Lovie vzw. Het wordt vast en zeker weer een avond culinaire verwennerij van hoog niveau.”

De studenten van 6de jaar hotel technisch , 7de jaar gastronomie en 7de jaar drankenkennis van Hotelschool van Ter Duinen verzorgen dit hele event. “Het wordt een hartelijke ontvangst door enkele bewoners van De Lovie vzw. De studenten podiumtechnieken van VTI Brugge zorgen opnieuw voor een prachtig lichtspektakel. Muzikanten van De Lovie vzw en 2 The Limits zorgen voor zalige muziek. Achteraf kan in het Kasteel in de Bar Lovie Lounge by Extremis nog nagenoten worden bij een lokaal streekbiertje.” De plaatsen voor dit evenement zijn beperkt. “Er zijn 350 plaatsen beschikbaar. Snel zijn is de boodschap, want elke editie was al uitverkocht.”

Atelier Joséphine

De Lovie vzw ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking en is actief in heel de Westhoek. “De opbrengst van Chefs & Students for Charity gaat dit jaar integraal naar Atelier Joséphine, een culinaire ontmoetingsplaats voor lekkerbekken op het kasteelpark. Samen bakken en koken op het ritme van de seizoenen biedt mooie kansen tot verbinding en het versterken van talenten. Atelier Joséphine is ook een knipoog naar de rijke historiek van het kasteelpark.” Recent kon door giften een portret van mevrouw Van Renynghe de Voxvrie gerestaureerd worden door kunstrestaurateur Frederik Cnockaert uit Wervik. Binnenkort krijgt het schilderij een ereplaats in het kasteel van De Lovie.

“Marie Joséphine Beatrice Van Renynghe de Voxvrie was samen met haar zoon Jules Van Merris opdrachtgever voor de bouw van het kasteel (1856) en de aanleg van het park. Met de realisatie van het Atelier Joséphine wil De Lovie vzw investeren in prachtig inclusief project”, legt Brigitte uit.

Subsidies

De Lovie vzw wordt als vergunde zorgaanbieder gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. “Die subsidiëring hangt samen met het aantal personen (met een persoonsvolgend budget) die ondersteuning krijgen binnen de organisatie én met de hoogte van hun budgetten. Onze werkingsmiddelen worden echter al jaren niet of nauwelijks meer geïndexeerd”, zegt Brigitte. “Ook infrastructuursubsidies zijn beperkt en worden geplafonneerd. Na de coronacrisis zet de energiecrisis onze organisatie opnieuw voor grote (budgettaire) uitdagingen. Extra middelen uit giften, sponsoring, legaten, benefieten, acties en evenementen zijn meer dan ooit noodzakelijk. Echter, ook hier moeten we een inhaalbeweging doen gezien corona ruim twee jaar elk evenement onmogelijk maakte.”