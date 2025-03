Chefs & Students for Charity haalt recordbedrag op voor De Lovie: “54.300 euro voor jongvolwassenen met beperking in de horeca”

Chefs & Students for Charity vond op donderdag 13 maart plaats op kasteelpark De Lovie. Het evenement was met 362 tafelgasten al ruim een maand op voorhand uitverkocht. Samen met de chefs en sponsors werd een indrukwekkend bedrag van 54.300 euro ingezameld voor het goede doel: de inrichting van horecacontainers met professionele horecatoestellen. Dit jaar kreeg het evenement bezoek van Melissa Depraetere, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Wonen, Energie en Klimaat, Toerisme en Jeugd

“Chefs & Students for Charity is een unieke culinaire ervaring. Tien topchefs sloegen de handen in elkaar om een gastronomisch menu te serveren. Voor de afwerking en bediening kregen ze de hulp van 80 leerlingen van Hotelschool Ter Duinen. Van de verfijnde hapjes in het historische kasteel tot het dessert in de sfeervol ingerichte feestzaal: alles werd piekfijn afgewerkt en professioneel opgediend”, zegt Eva Bouve van De Lovie vzw.

“Dankzij de steun van de tafelgasten en sponsors werd het recordbedrag van 54.300 euro opgehaald. Dit bedrag wordt gebruikt voor de inrichting van professionele horeca-units, waar jongvolwassenen met een beperking of psychische kwetsbaarheid hun eerste stappen in de horecawereld kunnen zetten. De units zelf werden aangekocht met steun van Fonds Vinci. De inrichting ervan kan gefinancierd worden dankzij de ingezamelde middelen.”

Horeca-units

“Dankzij deze middelen kunnen we de horeca-units aankopen, technisch aanpassen aan onze noden, de nutsvoorzieningen bekostigen en de nodige toestellen aanschaffen. Dit project gaat verder dan alleen het aanleren van technische vaardigheden: het biedt jongvolwassenen ook sociale contacten, zelfvertrouwen en een zinvolle dagbesteding. De horeca-units worden een plek waar talent kan groeien en waar jongvolwassenen hun eerste werkervaring kunnen opdoen, wat hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot”, zegt Eva.

“We creëren als organisatie voor personen met een beperking of verhoogde kwetsbaarheid graag contexten waarin talenten kunnen bloeien en kwaliteiten floreren” – directeur Patrick Deferme

“We kijken met veel trots en dankbaarheid terug op deze zesde editie van Chefs & Students for Charity. Het evenement brak niet alleen records qua opbrengst en aantal gasten, maar bracht ook een unieke sfeer van samenwerking en solidariteit. De topchefs, leerlingen, artiesten en vrijwilligers zorgden samen voor een onvergetelijke avond, waarin gastronomie, talent en maatschappelijke betrokkenheid hand in hand gingen. Het was hartverwarmend om te zien hoeveel mensen zich inzetten voor dit project en geloven in de kracht van kansen creëren. Dit succes motiveert ons om de ingeslagen weg verder te zetten en nog meer jongeren een toekomst in de horeca te bieden.”

Zomerterras

Het resultaat zal deze zomer te bewonderen zijn op het Zomerterras aan de vijver in het kasteelpark, in samenwerking met restaurant-tearoom Goeste. “We geloven bij De Lovie vzw in talent. We creëren als organisatie voor personen met een beperking of verhoogde kwetsbaarheid graag contexten waarin talenten kunnen bloeien en kwaliteiten floreren. Ook wie zorg ontvangt, heeft heel wat te bieden. Ook wie kwetsbaar is, kan van betekenis zijn. Dankzij deze horeca-units kunnen (jong)volwassenen niet alleen horeca vaardigheden aanleren, maar ook sociale contacten opbouwen en zelfvertrouwen winnen”, legt directeur Patrick Deferme uit.

“Hun werk is van onschatbare waarde voor de vele kinderen, jongeren en volwassenen die hier terechtkunnen voor ondersteuning of een ontspannende activiteit op maat. – minister Melissa Depraetere

Onschatbare waarde

Dit jaar kreeg het evenement bezoek van Melissa Depraetere, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Wonen, Energie en Klimaat, Toerisme en Jeugd: “Kinderen en jongeren met een beperking missen vaak aansluiting bij het reguliere vrijetijdsaanbod. Daarom kan De Lovie vzw dit jaar rekenen op bijkomende middelen voor JokiFun, Tsjakut Tsjakin en Mikado, drie initiatieven op het vlak van vrijetijd binnen het experimenteel jeugdwerk”, aldus minister Melissa Depraetere.

Ze benadrukte ook het belang van de werking van De Lovie vzw: “De Lovie vzw geeft kansen, inspireert en zorgt voor verbinding. Hun werk is van onschatbare waarde voor de vele kinderen, jongeren en volwassenen die hier terechtkunnen voor ondersteuning of een ontspannende activiteit op maat. Dat ze daarbij ook regelmatig samenwerken met de toeristische en culturele sector, maakt het extra bijzonder. Met dit bezoek wil ik mijn appreciatie tonen voor het prachtige werk dat hier wordt geleverd en in gesprek gaan over hoe we hen nog beter kunnen ondersteunen. Dankzij dit schitterende evenement krijgt men extra middelen om het aanbod nog verder te verbeteren. Dat is een geweldige en vooral oververdiende opsteker.”

Chefs en students

Tijdens het diner konden de gasten proeven van gerechten bereid door chefs Bert Recour (Pegasus), Stijn Bauwens (De Kruidenmolen), Carl Couvreur en Jonathan Devogel (Klei), Gilles Joye (Marcus/Oya), Franky en Michael Vanderhaeghe (Hostellerie Saint-Nicolas), Kris Pollentier (Manoir Ogygia), Dries Cloet en Vincent Deceuninck (Hotelschool Ter Duinen). De bediening gebeurde professioneel door de leerlingen van Hotelschool Ter Duinen onder leiding van zaalmeester Frederik Vansteenkiste.

(lees verder onder de foto)

Chefs & Students for Charity is een unieke culinaire ervaring. Tien topchefs sloegen de handen in elkaar om een gastronomisch menu te serveren. Voor de afwerking en bediening kregen ze de hulp van 80 leerlingen van Hotelschool Ter Duinen. © De Lovie vzw

“Ook heel wat artiesten droegen bij aan de sfeer. De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia uit Elverdinge begeleidde de gasten van het kasteel naar de feestzaal. Onderweg werden ze verrast door de acteurs van Studio Artîlerie, het kunsteneiland van De Lovie vzw, die met hun spektakel ‘Carnaval du Château’ de industriële revolutie tot leven brachten. Dit verwees naar de tijd van Jules Van Merris, de bouwheer van het kasteel, die bekendstond om zijn grootse feesten”, zegt Eva. Ook de acteurs van Châteauvie gaven alvast een voorsmaakje van hun theaterwandeling op 12,13, 19 en 20 april.

Toewijding

“De leerlingen van VTI Brugge, afdeling Podiumtechnieken, verzorgden de licht- en geluidsinstallatie. In de feestzaal genoten de gasten van een optreden door Trio Populus, pianiste Marieke Rabaey en studenten. Medewerkers en personen ondersteund door De Lovie vzw bereidden het event maandenlang voor. Van het maken van attenties voor sponsors tot de handgemaakte broodbordjes en de transformatie van de feestzaal tot restaurant. Alles werd met zorg en toewijding gerealiseerd.”