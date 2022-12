Chef-kok Michiel (24) neemt afscheid van De Traagheid in Tielt: “Ik ben hier vooral als mens gegroeid”

Vijf mooie jaren runde Michiel Van Colenberghe (24) de keuken van restaurant en bloemen- en boekenwinkel De Traagheid. Nu is het tijd voor andere projecten, want dit jong talent zit niet graag stil. Zaterdag 10 december draait hij zijn laatste service.

De Tieltse chef-kok startte zijn carrière als 19-jarige snotaap. “Het was niet het plan om meteen als chef aan de slag te gaan, maar de kans die ik kreeg in De Traagheid kon ik niet aan me laten voorbijgaan”, blikt Michiel Van Colenberghe terug. “Ik werd voor de leeuwen gegooid en moest werkelijk alles leren. Bestellingen plaatsen, stock bijhouden, maar vooral een team aansturen. Zelf heb ik tonnen energie, voor een nachtje doorwerken draai ik mijn hand niet om. Ik moest leren aanvoelen wat de noden en grenzen van mijn medewerkers waren. Ik ben dus vooral als mens gegroeid.”

“Daarnaast heb ik geleerd om efficiënt en georganiseerd te werken. In de beginjaren was ik van ’s morgens vroeg tot ’s nachts aan het werk om alles geregeld te krijgen. Gaandeweg kon ik wat meer uren slapen”, lacht hij. “Uiteraard heb ik ook mijn eigen stijl en visie kunnen uitwerken. Mijn focus lag van in het begin bij kwalitatieve lokale producten en dat heb ik verder uitgebouwd.”

Michelin

De verwijzing in de Michelingids in 2020 was een absoluut hoogtepunt. “Die droom was er, maar toen streefde ik daar niet naar. Ik was te jong en niet klaar voor zo’n doel. Tot ik dat bericht kreeg. Het betekende een enorme boost voor mijn zelfvertrouwen en ook voor het restaurant was het goede reclame. De klanten komen niet alleen uit Tielt, we krijgen regelmatig klanten uit Antwerpen, Limburg of Nederland over de vloer.”

“Verwijzing in Michelingids was boost voor mijn zelfvertrouwen”

“Ik hou er niet van om met één project bezig te zijn. In bijberoep deed ik al home cookings of organiseerde ik pop-upavonden bij leveranciers zoals het tuinbouwbedrijf van mijn ouders. Met twee vrienden richtte ik ‘Pair it’ op, waar we focussen op het combineren van lokale topproducten. We blikten zes afleveringen voor PlattelandsTV in, een heel boeiende ervaring. Ook het maken van het boek met mijn vriend Lode Claus van kruidenkwekerij Claus was een interessant project. Er zijn voorzichtige plannen om een tweede boek uit te brengen”, geeft Michiel Van Colenberghe mee.

Combinatie

“Voor de coronaperiode had ik nooit aan stoppen gedacht. Maar toen kwam er plots tijd vrij voor al die extra projecten en merkte ik dat ik daar veel voldoening uithaalde. De combinatie met een fulltime job als chef is simpelweg niet haalbaar. Bovendien heb ik mijn vriendin Tessa ontmoet. De homecookings doen we samen. In deze sector is een partner die je passies deelt cruciaal”, vertelt Michiel.

“De komende maanden staan er al veel projecten op til. In april open ik bijvoorbeeld een pop-up in de varkensboerderij van Lieven Lafaut in Pittem. Kleinschalig en gastronomisch, dat is het opzet. Over de andere plannen kan ik nog niet veel verklappen”, knipoogt Michiel.

“Natuurlijk ga ik De Traagheid missen. De klanten, de collega’s in de keuken en de zaal en natuurlijk Philippe Bogaert en Gilberte Watté. Ik zal altijd dankbaar blijven voor die vijf prachtige jaren, maar de banden worden niet zomaar doorgeknipt, wie weet wat de toekomst brengt”, besluit de jonge chef. (LV)