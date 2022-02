Chauffeurs Minder Mobielen Centrale Vladslo getrakteerd op sfeervol etentje

In Vladslo, bij dienstencentrum De Klaproos werden de vrijwillige chauffeurs van de Minder Mobielen Centrale getrakteerd op een bedankingsfeest.

“De Minder Mobielen Centrale werd opgericht om mensen met een beperkt inkomen en verplaatsingsmoeilijkheden toch transportmogelijkheden te bieden. Het gaat meestal om bejaarden, personen met een handicap of mensen in een sociale noodsituatie”, legt Patricia Azou uit. Ze is coördinator van CDV Het Kloosterhof, verantwoordelijke bij LDC De Klaproos en van de Minder Mobiele Centrale van Zorgcentrum Cassiers.

“Het vervoer gebeurt door vrijwilligers en met hun eigen wagen. Dat vervoer kan gaan om een ritje naar familie, voor boodschappen, naar een doktersbezoek en dergelijke meer. De vrijwilligers stellen zich op bepaalde dagen en uren ter beschikking voor de MMC.”

Inschrijven

Wie gebruik wil maken van de MMC moet zich hiertoe inschrijven. “Het is zo dat het inschrijvingsgeld 12 euro per jaar bedraagt, wie lid wordt na 1 juli betaalt 6 euro voor de rest van het jaar. Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid is hierin begrepen. Daarnaast vragen we 0,35 euro per kilometer, te rekenen vanaf het huis van de vrijwilliger. Per rit betaalt de gebruiker nog een administratieve kost van 0,50 euro”, aldus Patricia Azou.

“Als de chauffeur ergens op je moet wachten, dan betaal je vanaf 1 uur een wachtvergoeding van 2,50 euro. Betalen kan je rechtstreeks aan de chauffeur of via overschrijving en daarvoor krijg je dan een bewijs van betaling. De rit moet minstens 2 dagen vooraf aangevraagd worden via het LDC op 0491 61 36 15 of via 051 43 44 34.”

Dankfeest

Op vrijdag 11 februari werden de vrijwillige chauffeurs uitgenodigd voor een dankfeest. De sfeervol gedekte tafels stonden klaar, de bubbels en het fruitsap werden gul geschonken en de hapjes waren er in overvloed. Patricia Azou verwelkomde iedereen en dankte de vrijwilligers voor de inspanningen die ze voor de MMC doen.

“Jullie bieden een vaste meerwaarde voor mensen die zelf niet met de auto kunnen rijden en vandaag willen we onze dankbaarheid uiten met dit gezellig feest”, aldus Patricia. Het werd een leuke namiddag waarop iedereen ook even naging hoe de werking van de MMC eventueel nog verbeterd kan worden.

(AC)