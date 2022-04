Chauffeurs Middlegate Europe in konvooi naar grensgebied Oekraïne: “Met hulpgoederen op100 meter langs mijn huis”

Chauffeurs Robert Borbelei en Daniel Baciu van transportbedrijf Middlegate Europe brengen een trailer vol hulpgoederen naar de grens van Moldavië met Oekraïne. “Dit is een speciale opdracht, want we passeren door de streek waaruit wij afkomstig zijn”, zeggen de twee Roemenen die in België wonen.

Transport- en logistiek bedrijf Middlegate Europe stelt duizend vierkante meter magazijnruimte ter beschikking aan wie hulpgoederen voor Oekraïne wil opslaan. Daarnaast nam het bedrijf het initiatief voor het transporteren van een lading hulpgoederen die in Engeland was ingezameld. Om de vracht naar de grens van Moldavië met Oekraïne te rijden, waren de sinds jaren in onze streek wonende Roemenen

Robert Borbelei en Daniel Baciu meteen kandidaat. Het oorlogsleed in Oekraïne ligt veel Oost-Europese truckers nauw aan het hart. Vorige week donderdagavond vertrokken ze met een landing van 10,5 ton kledij, voeding, verzorgingsproducten, bedlinnen…

“Op de trip van 2.500 kilometer enkele reis wisselen we elkaar af, zodat we kunnen doorrijden. Onderweg sluiten we aan bij een konvooi van een vijftal trucks. Samen rijden we doorheen Roemenië naar de grensovergang in Sculeni, waar de goederen door de douane moeten passeren.”

“Daar zal het konvooi splitsen om elk onze goederen ergens in Moldavië bij een hulporganisatie af te leveren. Als alles goed verloopt, zijn we na anderhalve week terug”, vertelden ze vlak voor hun vertrek.

Zonder gps

In het dagelijks leven rijden ze in België, de buurlanden en Italië. “Dit wordt helemaal anders, this is a special job”, zegt Daniel. “Ik doe het voor mijn land. De route passeert op honderd meter van het huis waar ik woonde. Wij komen uit de hoek tussen Oekraïne en Moldavië, een streek die nu door vluchtelingen overspoeld wordt. We gaan met een open hart en zullen onderweg familie en vrienden begroeten.”

De wegen zijn er vertrouwd terrein. “Een gps heb ik daar niet nodig. Voor ik naar België kwam, kende ik er overal de weg. Ik reed ook in Rusland, Oekraïne en Moldavië. De wegen zijn er minder goed dan hier, maar wij groeiden daarmee op. Wanneer er in België één centimeter sneeuw valt, raakt iedereen in paniek. Maar wij Oost-Europese chauffeurs zijn ervaren en weten hoe het moet.”

Stomme oorlog

“We hopen dat die stomme oorlog snel ophoudt. Voor de gewone man brengt die alleen maar ellende. Iedereen zou liever normale dingen doen. We hopen dat ons land niet in de oorlog betrokken geraakt, want dat is puur tijdverlies”, zegt het duo.

Oorlogszone

De oorlogszone zelf krijgen ze niet te zien. “Een vriend van mij werkt in Zwitserland voor het Rode Kruis en hij reed onlangs naar Oekraïne. Maar verder dan twintig kilometer over de grens kwam hij niet. Voor de tocht naar Moldavië zien we geen problemen. We hebben sneeuwkettingen mee en als er iets gebeurt, dan vragen we hulp. Wij zijn Roemenen, wij zijn niet bang”, zegt Daniel. Intussen vernamen we deze week dat het konvooi goed ter bestemming aankwam. De chauffeurs konden daarna hun verplichte twee dagen rust nemen vooraleer de terugrit aan te vatten.

Solidariteit

Het warme engagement van de Roemeense truckers bij Middlegate Europe is geen alleenstaand feit. Vorig jaar toonden ze hun hart met een solidariteitsactie voor de familie van hun verongelukte collega Marcel Stainu. Ook sitemanager Pawel Blachowski heeft een bijzondere band met Oost-Europa. “Als zesjarige kind kwam ik vanuit Polen mee naar België, nadat mijn moeder vluchtte voor de dictatuur. Zij was journaliste en plots werd haar krant uit het niets opgedoekt. In ons bedrijf voelen we mee met wat de mensen ginds meemaken.”

(RJ)