Chateau Superette in Dadizele: een buurtwinkel die arbeidskansen biedt aan mensen met een beperking

West-Vlaanderen is meer Europees dan je zou denken. In deze reeks tonen toekomstige journalisten waar je hier Europa kan vinden.

Sinds 2016 kan je voor boodschappen of een kopje koffie terecht in Chateau Superette in Dadizele, een gezellige buurtwinkel waar mensen met een beperking kunnen werken. Je kan er winkelen zoals je gewend bent in andere winkels, maar door eenvoudige aanpassingen is de winkel gebruiksvriendelijk voor personeel met een beperking.

Kansen geven aan minderheden, bijvoorbeeld mensen met een beperking of migratieachtergrond, behoort tot de bevordering van de Europese Levenswijze. Dat is een van de zes doelstellingen van de Europese Commissie. Chateau Superette in Dadizele biedt werkgegelegenheid aan mensen met een beperking, zowel mentaal als fysiek.

Kassa Nova

In Chateau Superette werken 35 mensen met een beperking. Directeur Lieven Detavernier vond dat de gebruikers moeilijk konden werken met de huidige kassa’s op de markt. Daarom ontwierp vzw Mariënstede een aangepaste kassa waar het personeel in Chateau Superette prima mee kan werken.

“In Mariënstede streven we naar maximale zelfstandigheid van onze werknemers. De kassa zorgt ervoor dat mensen die niet kunnen lezen en rekenen toch de klanten kunnen helpen”, aldus Lieven Detavernier.

De kassa is een sprekende kassa die werkt alles met afbeeldingen van de producten. Zo kunnen de werknemers die niet goed kunnen lezen ook zelfstandig met de kassa werken.

Veel meer dan een winkel

Via dit project hoopt Detavernier arbeidskansen voor mensen met een beperking te vergroten: “Wij geloven in de mogelijke win-winsituaties van nieuwe buurtwinkels voor de lokale inwoners, lokale producenten en lokale verkopers met een arbeidsbeperking. Aan de andere kant durven wij te dromen dat mensen met een beperking ook in een klassieke supermarkt aan de kassa kunnen staan.”

Directeur Detavernier is blij dat de samenwerking met de mensen met een beperking zo vlot verloopt. “We zijn een vzw en onze corebusiness is mensen met een beperking ondersteunen. We vinden het leuk om de klanten hier naar binnen te lokken en de mensen met een beperking vanuit hun sterke kant en talenten naar voren te schuiven en niet vanuit hun beperking.”

De winkel geeft niet alleen kansen aan mensen met een beperking, maar legt ook de focus op streekproducten en op nieuwe diensten. De winkel verkoopt postzegels en huisvuilzakken, verhuurt materialen en biedt verse soep en koffie aan de klanten. Verder zijn er ook een kopieertoestel, computer en dagblad ter beschikking van de klant.

Ook toeristen kunnen terecht in de winkel. Niet enkel om producten te consumeren, maar ook omdat er een toeristisch infopunt aanwezig is.

Begeleiding

Om de bewoners en werknemers met een beperking voldoende te ondersteunen rekent Detavernier op de steun van begeleiders. Imke Soetens is een van die begeleiders-opvoeders. “Chateau Superette is een mooi verhaal rond inclusie. Veel bewoners uit het dorp komen hier winkelen, maar ook familie van de mensen met een beperking komen langs. We hebben ook een terrasje en restaurant waar mensen met een beperking hun sociale contacten kunnen onderhouden. Door corona was dat even gesloten. Nu het weer open is, zorgt het voor een gevoel van samenhorigheid.”

Europese steun

Chateau Superette werd opgericht in 2016 en daarvoor kon vzw Mariënstede rekenen op steun van de Europese Unie, omdat het project past binnen de doelstelling om de Europese levenswijze te bevorderen. Een derde van de projectkost, 18.000 euro, wordt gefinancierd door de EU.

Kathleen Van Brempt, politica voor Vooruit en lid van het Europees Parlement, was in het verleden Vlaams Minister voor gelijke kansen en staatssecretaris voor welzijn op het werk. Het is heel belangrijk dat projecten als Chateau Superette bestaan en de steun krijgen van de Europese Unie, aldus Van Brempt: “Solidariteit, rechtvaardigheid en gelijke kansen zijn drie zeer belangrijke waarden voor Europa. Daarom kan ik projecten zoals Chateau Superette alleen maar positief aanmoedigen omdat minderheden – hier mensen met een beperking – een gelijke kans krijgen om zich te tonen aan de maatschappij en om te kunnen doen wat ze willen doen, ongeacht hun beperking.”

De Europeaan in Jorunn Vanoorden “Ik ben Jorunn Vanoorden en kom uit Geluwe. Ik studeer Sportjournalistiek aan Howest want ik ben gebeten door sport en wil er zoveel mogelijk over weten. Daarom volg ik bijna alles op de voet en speel ik zelf nog voetbal bij Sparta Kruiseke. Op journalistiek vlak ligt mijn passie bij radio. Ik heb tijdens de opleiding ontdekt dat ik echt graag presenteer en wil later dus graag voor een radiozender werken. Mijn project gaat over Chateau superette, een winkel waar mensen werken die een beperking hebben. Er worden duurzame producten verkocht en het is fijn dat mensen met een beperking op die manier een job kunnen uitoefenen. Europa heeft volgens mij nog heel wat werkpunten, onder andere een betere aanpak van de klimaatproblematiek.

Deze reeks kwam tot stand in samenwerking met Howest en Europe Direct West-Vlaanderen.