Charlotte (28) is finaliste van eerste editie Miss North Sea: “Zalig om kracht van de oceaan op mijn surfplank te voelen”

De Brugse Charlotte Dhaese is finaliste voor de eerste editie van Miss North Sea 2025. “Ik hou van de zee en doe niets liever dan surfen. Of iedereen kan leren surfen? Zeker, maar hou er rekening mee dat je eerst 10.000 keer in het water of met je tanden op je surfplank valt vooraleer je er weg mee bent”

Charlotte Dhaese (28) werkt halftijds bij wafelzaak Chez Albert in Brugge. Daarnaast is ze wedding- en eventplanner. Dat doet ze onder de naam Touch of Mint. Charlotte is afkomstig van Lochristi en volgde drie jaar geleden de liefde naar Brugge. “Maar naar de kust kom al ik veel langer. Ik werkte vroeger als assistent housekeeping manager bij Center Parcs in De Haan.”

Kracht van de oceaan

Charlotte schreef zich in voor de eerste editie van Miss North Sea. De verkiezing gaat op zoek naar dé ambassadrice van de Belgische kust. “Ik hou van onze kust, maar ook van het strand en de zee in het algemeen. Ik vind het zalig om de kracht van de oceaan te voelen op mijn surfplank. Surfen doe ik voornamelijk in het buitenland, want ik ben altijd op zoek naar avontuur en nieuwe leuke plekjes. Een échte favoriete surfhotspot heb ik niet, al gaat mijn voorkeur uit naar het surfleven op Tenerife. Of iedereen kan leren surfen? Zeker, maar hou er rekening mee dat je eerst 10.000 keer in het water of met je tanden op je surfplank valt vooraleer je er weg mee bent”, lacht Charlotte.

Nieuwe wereld

Voor Charlotte is het haar eerste missverkiezing. “Er gaat een heel nieuwe wereld open voor mij. Ik zie het als een kans om mezelf uit te dagen en om mijn stem te laten horen. Want ik heb voor de komende jaren nog veel in petto, dus ik wil me laten zien. Ik wil tonen dat vrouwen ondernemend zijn en met deze missverkiezing wil ik mijn vaardigheden verder uitbouwen.”

“Mijn focus gaat naar de overbevissing en vervuiling op zee”

Of ze een goeie eerste Miss North Sea zou zijn? “Ik vind van mezelf dat ik de juiste capaciteiten en vaardigheden heb om de organisatie naar een hoger, volgend niveau te tillen. Ik ben ondernemend, passioneel, gedreven en heel actief op Instagram. Ik kan dus een platform creëren om mensen aan te trekken. Ik wil mensen uit hun schulp laten kruipen, hen aanmoedigen om hun dromen na te jagen. Het is belangrijk dat iedereen zijn eigen pad bewandelt én straalt.”

Als ambassadrice voor de Belgische kust, zou Charlotte vooral de nadruk leggen op de Noordzee. “Mijn focus gaat naar de overbevissing en vervuiling op zee. Maar ik wil ook bewustzijn creëren voor de fragiliteit van onze kust en duinen en de vervuiling ook daar in kaart brengen.”

De finale is op zaterdag 26 april in Silt in Middelkerke. “Als ik ergens aan begin, geef ik me voor de volle honderd procent. Dat is nu niet anders. Iedere kandidate is op uniek op haar eigen manier, maar ik wil uiteraard winnen!”