Charles De Ketelaere investeert in Brugs vastgoed: hij wil oude Brugse brouwerij omvormen tot vier appartementen

Rode Duivel en voormalig Clubvoetballer Charles De Ketelaere en zijn vader Francis hebben een aanvraag ingediend om de vroegere brouwerij ‘Ten Ezele’, ook genaamd ‘De Sterre’ in de Oude Zak in Brugge om te vormen tot vier appartementen. Dat bevestigt Brugs urbanisatieschepen Franky Demon.

De voormalige brouwerswoning van brouwerij “Ten Ezele” of “De Sterre” dateert al uit het begin van de 15de eeuw. Het is een deels onderkelderd dubbelhuis gericht naar Ezelstraat, met twee bouwlagen en twee dakkapellen. De bepleisterde en beschilderde lijstgevel is aangebracht in de eerste helft van de 19de eeuw.

Beschermd monument

De gevel aan de reie is voorzien van een houten erker uit 1924. Een deel van het gebouw is sedert 2005 beschermd als monument. Die bouwgeschiedenis lezen we in de inventaris van het Brugs onroerend erfgoed. De brouwerij staat al sinds 1931 leeg. Met de herbestemming wil de nieuwe eigenaar de site nieuw leven inblazen.

De oude brouwerij ‘De Sterre’ in de Oude Zak in Brugge. © Eelkje Vanderhispallie

Uit de vergunningsaanvraag, die op te vragen is via het Vlaams Omgevingsloket, blijkt dat Charles De Ketelaere vier appartementen wil inrichten in de al lang leegstaande brouwerij. Of hij de omgevingsvergunning in de wacht sleept, is niet zeker. “Het openbaar onderzoek loopt nog tot 25 april. We moeten de resultaten hiervan nog afwachten. De nodige adviezen zijn nog niet allemaal binnen”, zegt urbanisatieschepen Franky Demon.

Adviezen

Het is vooral wachten op het oordeel van de commissie Stedenschoon. Tot nu toe zijn er nog geen bezwaren ingediend tegen het project. Het gaat om appartementen met twee slaapkamers van 108 à 124 m². De uitoefening van vrije beroepen wordt uitgesloten in de vergunningsaanvraag.

De architect die aangesteld is voor de restauratie en de herinrichting is Bruggeling Antoine Dugardyn. Hij voorziet zes ondergrondse parkeerplaatsen, verdeeld over vier autoliften en twee bovengrondse staanplaatsen, een heraanleg van de binnenkoer en de restauratie van de paardenstallen en de kaaimuur.

Uiterlijk op 30 juni moet het Brugs stadsbestuur zich uitspreken over de omgevingsvergunning.