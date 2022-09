Charlene volbrengt monsterparcours en haalt zo 3.500 euro op voor Think Pink

Deze zomer is de Harelbeekse Charlene Ottevaere (40) geslaagd in haar opzet: 185 kilometer lopen langs de kustlijn van het heuvelachtige eiland Menorca. Het doel? Een symbolisch eerbetoon aan haar zus, die al enkele jaren vecht tegen borstkanker, en haar steentje bijdragen aan onderzoek naar de ziekte.

Sympathisanten konden een bepaald bedrag doneren per kilometer die Charlene aflegde. Uiteindelijk kon Charlene 3.497 euro schenken aan Think Pink. In onze krant vertelde de sportieve vrouw uit Stasegem dat ze hoopte dat ze met haar actie vooral iets zou kunnen bijdragen aan onderzoek naar borstkanker.

Uitgeput maar dankbaar

Eind juli zakte ze af naar het Spaanse eiland om haar looptocht, met 2.500 hoogtemeters, binnen de vier dagen tot een goed einde te brengen. Het avontuur verliep echter niet zonder ups en downs. “De eerste etappe verliep wat moeizaam, dit vooral door de extreme hitte en het toch wel vrij geaccidenteerde parcours waardoor lopen bij momenten geen optie was. De tweede etappe was op papier de zwaarste, maar halverwege vond ik mijn tweede adem”, vertelt Charlene.

“De onwetendheid over wat de volgende etappe zal brengen klinkt kankerpatiënten waarschijnlijk niet onbekend in de oren”

“De vermoeidheid kwam serieus opzetten tijdens de derde etappe. De vierde, en laatste, etappe was er eentje op karakter, lopen werd afgewisseld met wandelen, maar niet slagen in mijn doel was inmiddels geen optie meer. Ondanks de zware beklimmingen en het emotionele aspect van de tocht, was de grootste uitdaging toch het onbekende. Het niet weten wat de volgende etappe zou brengen. Ik kan me voorstellen dat dit net zo voelt bij mensen die een kankerdiagnose krijgen: wat zal de therapie met mijn lichaam doen, hoe zullen mensen reageren, wat als ik herval? De enige weg is de weg vooruit, en dat deed ik ook, uit sympathie voor allen die een nog veel zwaarder parcours dienen af te leggen.”