Charlene gaat extreme uitdaging aan voor Think Pink: 185 kilometer in 4 dagen lopen ter ere van zus Moira

Een heuvelachtig loopparcours van 185 kilometer in vier dagen afleggen. Die uitdaging gaat Charlene Ottevaere uit Harelbeke volgende week vol goede moed aan voor haar zus Moira (39) die strijdt tegen borstkanker. Wat begon als pure afleiding is uitgedraaid op een inzamelactie voor Think Pink. “Onderzoek blijft zo belangrijk om meer kankerpatiënten hoop te kunnen geven”, zegt Charlene.

Als docent lichamelijke opvoeding en sportdiëtiste in bijberoep verkeert Charlene Ottevaere (40) in topconditie. Iets wat ze tot een tweetal jaar geleden als vanzelfsprekend beschouwde. “Wie gezond leeft, blijft gezond. Dat dacht ik vroeger tenminste”, begint de jonge vrouw uit Stasegem (Harelbeke). “Maar ergens middenin de coronacrisis, tussen 2020 en 2021, werd mijn zus ziek. Door zelfcontrole ontdekte ze dat ze borstkanker had, de ernstige soort. In twee weken was ze haar borst en een groot deel van haar okselweefsel kwijt. Daarna kon de hevige chemo- en immunotherapie beginnen. In dat helse half jaar veranderde Moira van een gezonde in een uitgeputte vrouw. Mijn fitte zus, die nooit heeft gerookt, weinig alcohol drinkt en op haar voeding let. Van een donderslag bij heldere hemel gesproken…”

Competitiedrang verdween

Al sinds haar kindertijd was ze intens bezig met sport, ze maakte er ook haar beroep van. In een zo goed mogelijke tijd triatlons afwerken, was tot corona voor haar de ultieme uitdaging. Het ziekteproces van haar zus zette Charlene echter aan het denken: “Ik begon me vragen te stellen bij het competitieve aspect van mijn hobby. Hoeft dat wel altijd? Tegen jezelf en anderen strijden, steeds beter willen zijn, nieuwe uitdagingen opzoeken… Plots zag ik het nut daarvan niet meer in.”

“Ik heb controle over hoeveel ik afzie, mijn zus niet”

Enkele maanden na de diagnose van haar zus begon Charlene weer te sporten als afleiding. Toen begon het idee te groeien om iets bijzonders te doen om Moira te ondersteunen. “Tijdens het sporten drijf ik mijn lichaam tot het uiterste. Ik zie af, maar heb er wel zelf controle over. Mijn zus heeft haar situatie totaal niet in de hand. Het is haar gewoon overkomen, en ze kan niet anders dan doorbijten. Met die symboliek wou ik graag iets doen”, klinkt het.

Belang van onderzoek

Als ervaren loopster wist Charlene van het bestaan af van de running trails op het Spaanse eiland Menorca. “Je kunt de kustlijn van het eiland via een oud paardenpad aflopen. Een route van 185 kilometer met hoogteverschillen tot 2.500 meter. Een heuvelachtig gebied dus”, gaat Charlene verder.

“Ik wil die tocht in vier dagen afleggen. Een soort symbolische uitputtingsstrijd om mijn zus te tonen dat ik er voor haar ben. Als ik eerlijk ben, doe ik het ook een beetje voor mezelf, om te vluchten van de realiteit. Ik kampte de afgelopen maanden met een enorm gevoel van machteloosheid. Ik kon niet meer gewoon toekijken van aan de zijlijn. Maar ik wou ook iets betekenen voor de lotgenoten van mijn zus. Daarom koppel ik er ook een inzamelactie aan vast. Mensen kunnen per afgelegde kilometer een bepaald bedrag doneren. De opbrengst gaat integraal naar Think Pink.”

“Continu doelen najagen zonder te weten waarom je het precies doet, plots zag ik daar het nut niet meer van in”

Charlene hoopt dat ze met haar actie onderzoek naar borstkanker een beetje kan ondersteunen. “Er zijn verschillende types, Moira heeft het ‘geluk’ gehad dat die van haar relatief gemakkelijk te genezen is. Maar dat is zeker niet altijd het geval. Daarom is onderzoek zó belangrijk. Je weet nooit dat er plots een doorbraak komt waardoor borstkanker nooit meer een doodsvonnis hoeft te zijn. Maar bovenal wil ik kankerpatiënten steunen en een bewustzijn creëren bij anderen. Het leven draait niet louter om competitie en zaken verwezenlijken. Mensen streven soms naar doelen zonder intrinsieke motivatie. We moeten meer nadenken over waarom we energie steken in iets, nagaan of het onze inzet wel waard is.” (lees verder onder de Facebookpost)

Alerter voor eigen gezondheid

Charlenes inzamelactie is driedelig. Enkele maanden geleden organiseerde Charlene al een Pretty In Pink Challenge, een sportdag voor vrouwen die 1.000 euro opbracht. Daarnaast verkoopt ze in samenwerking met een lokale chocolatier pralines in hartvorm, een projectje waar haar zus zelf ook veel tijd in investeert. Momenteel gaat het namelijk goed met Moira. De behandelingen én haar eerste borstreconstructie zijn reeds achter de rug. Maar ‘genezen’ is een woord dat Charlene nog niet in de mond durft te nemen. Ook op haar heeft het hele gebeuren een serieuze impact gehad. (lees verder onder het kader)

Je kunt Charlenes tocht meevolgen via haar persoonlijke Facebookpagina. Wil je haar cheque voor Think Pink wat aandikken? Sponsor haar loopactie via deze website. Pralines (8 euro voor een zakje van 200 gram) bestellen kan nog tot 5 augustus via charleneottevaere@hotmail.com

“We wisten redelijk snel dat de kanker geen genetische aspecten heeft. Toch ben ik alerter. Ik ben me meer bewust van mijn eigen kwetsbaarheid. Het tij kan heel snel keren, hoe gezond je ook denkt te zijn”, vertelt ze. “Toch zie ik het glas graag halfvol. De band met mijn zus is nog sterker geworden, hoewel we eigenlijk altijd al meer vriendinnen dan zussen zijn geweest. Ik hoop natuurlijk met heel mijn hart dat ze hier goed doorkomt en wat meer kan genieten van het leven, iets wat ze in mijn ogen iets te weinig heeft gedaan in het verleden. Ik koester onze momenten samen veel meer, ook met andere familieleden trouwens. Vroeger zou ik een familiefeest afgeblazen hebben voor een triatlon, nu zou ik dat niet meer doen.”

“Ik ben me veel bewuster van mijn eigen kwetsbaarheid. Hoe gezond je ook leeft, het tij kan snel keren”

Op 24 juli is het dan zover. In zuiderse temperaturen zal Charlene op haar eentje de looppiste op Menorca trotseren. “Ik koos er heel bewust voor om dit alleen te doen”, verduidelijkt ze. “Ik wil het heel bewust beleven. Ik wil niet uit het oog verliezen waarom ik dit doe, met anderen erbij praat je al snel over koetjes en kalfjes. Het wordt pittig, zo zonder afleiding, maar dat is net het punt. Ik hoop dat mijn zus even trots kan zijn op mij als ik op haar ben.”