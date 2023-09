Charity Run voor Xiano (9) van vzw Triple Challenge is een succes: 1.575 kilometer en 4.666 euro

De Charity Run voor Xiano (9), een jongen met fysieke beperkingen, is voor Mario Peene en Tom Decorte een schot in de roos geworden. Het doel was geld inzamelen voor de aankoop van een trike, een aangepaste driewieler, waarmee Xiano zich zelfstandig kan verplaatsen.

Ultraloper Mario Peene en kinesist Tom Decorte zetten zich met hun vzw Triple Challenge in voor het goede doel. Ze hebben de voorbije maanden al voor meer dan 50.000 euro aan sportmateriaal gekocht. Met de actie Charity Run voor Xiano afgelopen zaterdag wilden ze geld inzamelen om de droom van de negenjarige Xiano Van Leeuwe uit Landegem waar te maken namelijk zelf kunnen fietsen. Het doel was om voldoende geld in te zamelen voor een trike voor Xiano, een soort sportieve billenkar, waarmee Xiano zich zelfstandig kan verplaatsen.

“De sportieve uitdaging, 12 uur lopen rond de Spuikom, bracht 121 deelnemers op de been, die 210 uur lang sportief in actie kwamen”, vertelt Tom Decorte. “Gemiddeld liepen, bij elke ronde van 3,75 kilometer, 15 tot 20 atleten mee met ons. Mario en ik hebben de volle 12 uur gelopen en legden bijna honderd kilometer af, een nieuwe mijlpaal voor onze vzw Tripple Challenge.”

Sfeer

“Al van ‘s morgens vroeg om 7 uur zat de sfeer er goed in”, aldus Tom Decorte. “Rond de middag werd het wel even pittig door de drukkende warmte maar mede dankzij de aanwezigheid van Xiano, die enkele rondjes meereed in zijn nieuwe trike hebben we de stunt tot een goed einde gebracht. De actie bracht in totaal 4.666 euro op en daarmee is de trike voor Xiano volledig betaald. Daar deden we het natuurlijk allemaal voor. We plannen met onze vzw overigens nog meer acties voor het goede doel. Mensen, maar vooral kinderen, helpen hun dromen waar te maken is dan ook het mooiste wat er bestaat.”