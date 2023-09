Charity Run voor Xiano (9) goed gestart, organisatie verwacht meer 120 deelnemers

Ultraloper Mario Peene en kinesist Tom Decorte zetten zich met hun vzw Triple Challenge in voor het goede doel. Ze hebben de voorbije maanden al voor meer dan 50.000 euro aan sportmateriaal gekocht. Met de actie ‘Charity Run voor Xiano’ willen ze geld inzamelen om de droom van een minder mobiele jongen van negen, Xiano Van Leeuwe uit Landegem, waar te maken. Xiano wil fietsen en daarom organiseren Mario en Tom vandaag, zaterdag 2 september, een Charity Run voor het jongetje: 12 uren lopen rond de Oostendse Spuikom. Elk uur worden twee rondjes van 3,75 km afgelegd. Wie mee loopt om te sponsoren, betaalt 10 euro. Het doel is om een trike, zeg maar een sportieve ‘billenkar’, aan te kopen, waarmee Xiano zich kan verplaatsen. Kostprijs: 5.000 euro.

Zaterdagmorgen om 7 uur zijn Mario en Tom goed gestart ter hoogte van de ingang van Sporthal De Spuikom. Ze hadden al het gezelschap van een twaalftal meelopers. “In de vroege ochtend is het nog rustig”, vertelt ultraloper Mario Peene.

“Naarmate de dag vordert, verwachten we meer en meer deelnemers. In totaal hebben meer dan 120 atleten zich ingeschreven om één of meerdere rondjes mee te lopen rond de ‘put’. Rond de middag verwachten we ook de deelname van enkele buddy’s, lopers met rolwagens. Hopelijk komen er nog meer lopers naar de Spuikom om onze actie te steunen. Nog tot 19 uur kan men deelnemen en genieten van onze actie voor het goede doel: een trike voor Xiano.”