Charity Run van Sjoukje levert 1.070 euro op voor Think Pink

DEERLIJK Aan je conditie werken en het goede doel steunen. Dat waren de doelstellingen van de Charity Run, die onlangs plaatsvond vanuit brasserie-loungebar Cocoon. Het werd een groot succes want initiatiefnemer Sjoukje Allegaert, finaliste van Miss Grace Benelux, mocht een cheque van 1.070 euro overhandigen aan Heidi Vansevenant van Think Pink, de nationale borstkankercampagne in België.

“Deze vzw wil lotgenoten, vrouwen die borstkanker hebben of overwonnen, op verschillende manieren helpen”, verduidelijkt Sjoukje.

Miss Grace Benelux

“De organisatie gaat uit van duidelijke doelen: het informeren en sensibiliseren van lotgenoten, het financieren van wetenschappelijk onderzoek en het ondersteunen van zorg- en nazorgprojecten. Think Pink hecht ook veel belang aan het voorkomen en herstellen van borstkanker. Ik ben wat blij dat de loop voor het goede doel een succes werd en dat we een mooi bedrag hebben kunnen overhandigen aan Think Pink. Ik bedank alvast mijn fantastische hoofdsponsors want zonder hen zou mijn Charity Run niet mogelijk geweest zijn. Ik blijf me voluit focussen op de verkiezing van Miss Grace Benelux. Er zijn 18 finalisten en de finale vindt plaats op 9 september in Asse.”

(Rik Devos)