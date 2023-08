Charity Run aan Spuikom moet droom Xiano (9) waarmaken

Mario Peene uit Bredene (47) en Tom Decorte uit Oostende (46), twee gepassioneerde sporters, willen de droom van de 9-jarige Xiano waarmaken. De jongen kan niet stappen, maar wil dolgraag fietsen. Met hun actie ‘Een Trike voor Xiano’ zamelt het duo geld in om Xiano zo’n driewieler te kunnen schenken.

Mario Peene en Tom Decorte zijn twee gepassioneerde sporters met een warm hart. Mario is als ultraloper gewend aan lange afstanden en extreme uitdagingen. Tom heeft een marathon in de benen en neemt als kinesitherapeut vooral de zorg over atleten op zich.

Met hun vzw Triple Challenge kochten ze al voor meer dan 50.000 euro aan sportmateriaal voor mensen met een beperking. Nu lopen ze samen voor een nieuw doel. In verschillende wedstrijden willen ze de benen uit hun lijf lopen om de droom van Xiano, een jongen van 9 uit Landegem met een beperking, waar te maken. Hij kan moeilijk stappen, maar wil dolgraag fietsen. Met hun actie, Een Trike voor Xiano, willen Mario en Tom geld inzamelen om de droom van de jongen waar te maken. Een trike kost 5.000 euro!

12-urenloop

“Samen kunnen we voldoende geld inzamelen om de droom van Xiano te helpen realiseren”, zegt Tom Decorte. “Door een donatie kan je de actie steunen. Het maakt niet uit hoe groot of klein je donatie is: elke bijdrage telt. Je kan ook deelnemen aan onze derde challenge, een 12-uren Charity Run rond de Spuikom in Oostende. We hebben voor elk uur een sponsor gevonden en meer dan 50 atleten beloofden al om, samen met ons, één of meerdere rondjes rond de spuikom te lopen. Iedereen is welkom om de actie te steunen.”

Hoe kan je meedoen?

Op 2 september lopen Tom en Mario vanaf 7 uur hun derde challenge voor Xiano! Twaalf uur lang vertrekken ze telkens voor twee rondjes van 3,75 km of 7,5 km rond de Spuikom in Oostende, start aan sporthal De Spui. Iedereen kan meelopen, wandelen of mee bollen als buddy/begeleider. Een uurtje meedoen kost 10 euro en dat gaat integraal naar Een Trike voor Xiano. Na de inspanning kan je nog iets drinken in de cafetaria voor extra steun. Een Trike voor Xiano wordt een inclusief sportfestijn voor het goede doel! (FRO)