Charity Night in Furnevent

Na twee topedities in De Boare in De Panne van het Charity Event wijkt Ronde Tafel 65 De Panne-Westkust dit jaar uit naar Furnevent Veurne, waar de feestzaal meer capaciteit en parkeergelegenheid biedt.

Ronde Tafel 65 De Panne is een sociale vereniging die vriendschap hoog in het vaandel voert, die mensen samenbrengt en die haar steentje bijdraagt aan de maatschappij door goede doelen en sociale projecten in eigen regio te steunen.

Concrete projecten

“Om goede doelen te steunen, is er natuurlijk budget nodig”, zegt Pieter-Jan Marico, voorzitter voor het werkjaar 2023-2024. “De Charity Night is hierbij onze grootste bron van inkomsten. De volledige opbrengst van de avond gaat dan ook integraal naar goede doelen in eigen streek. Wij schenken nooit de volledige opbrengst aan één actie of goed doel. We staan in nauw overleg met verschillende goede doelen die we al jaren steunen, maar we luisteren evengoed naar nieuwe projecten die onze leden aanbrengen. Zo kwam er afgelopen jaar de Wens Ambulance bij. De schenkingen gebeuren in de loop van het werkingsjaar, omdat we graag concrete projecten, zoals het project Verwennerij van AZ West of de broodnodige nieuwe grasmaaier voor De Walhoeve, steunen. Vorig jaar ging het om een totaalbedrag van zo’n 30.000 euro. Als iets ons raakt of het maatschappelijk om een relevant thema gaat, dan staan we met plezier klaar om bij te springen waar nodig dankzij onze fondsenwerving.” Op zaterdagavond 18 november organiseert Ronde Tafel 65 De Panne-Westkust het jaarlijkse benefietoptreden. Dit jaar gooien ze alle remmen los met Soulbrothers! Wim Soutaer, Charel Van Domburg en Vincent Goeminne zijn klaar om met hun onuitputtelijke energie de nieuwe locatie Furnevent in Veurne te overspoelen met muziek, ambiance en power. Deze Charity Night is een ideale avond om te genieten en te netwerken met zakenrelaties, medewerkers en vrienden en de vereniging biedt sponsorformules aan waarmee bedrijven zich in de kijker kunnen zetten.

Inschrijven via rondetafeldepanne@gmail.com –www.rtdepanne.be Facebookpagina Ronde Tafel 65 De Panne-Westkust (Myriam Van den Putte)