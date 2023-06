Charity event in de Damme Golf & Country Club: “Voor Hachiko, in onze zoektocht naar gastgezinnen”

Op zondag 11 juni heeft in de Damme Golf & Country Club een golfwedstrijd voor het goede doel plaats, namelijk voor de vzw Hachiko die assistentiehonden traint voor mensen met een motorische beperking, epilepsie of autisme.

Op deze gezellige clubwedstrijd zullen honden in opleiding aanwezig zijn en ook baasjes met hun viervoeter. “Ons opzet is vooral een grotere naambekendheid voor Hachiko, omdat we voor de werking van ons opleidingscentrum geheel afhangen van giften en legaten. Naast steun en sympathie voor ons goede doel, zoeken we ook constant naar gastgezinnen die onze pups mee willen opvoeden en opleiden”, vertelt juriste Els Ostyn, die de vzw sinds 2,5 jaar ondersteunt.

Kwispelende helpers

De vzw Hachiko is straks al dertig jaar het expertisecentrum op vlak van hulphonden voor personen met een motorische beperking. “Onze werking is als volgt. We hebben vijf professionele trainers in dienst die de meest geschikte pups selecteren en ze onmiddellijk onder de hoede van gastgezinnen onderbrengen. Na een traject van twee jaar begeleide trainingen, waarvan een half jaar in ons centrum tijdens de week, plaatsen we onze kwispelende helpers bij een hulpbehoevend baasje.”

In totaal gaat het jaarlijks om zo’n 16 jonge hondjes. Voor hen zijn er evenveel gastgezinnen nodig. “De baasjes krijgen die dieren kosteloos ter beschikking. Ze blijven wel eigendom van Hachiko en worden levenslang verder opgevolgd.” Hulphonden rapen voorwerpen op, openen en sluiten deuren, brengen medicatie, assisteren bij het aan- en uitkleden, laden de wasmachine uit, helpen bij de boodschappen… Kortom, ze helpen hun baasje een zelfstandig leven te leiden.

“Een hond die het leven verandert van een persoon. Dat is zo mooi”

“Ook qua emotionele steun zijn ze van onschatbare waarde. Het is een leuke ervaring. Een hond die het leven verandert van een persoon. Dat is zo mooi”, vindt Sophie Joos uit Sint-Michiels. Samen met haar echtgenoot Marnix Van Dycke fungeren zij als een gastgezin voor Dora, een puppy van negen maanden. “Om gastgezin te worden, hoef je geen hondenkenner te zijn, wel een hondenliefhebber. Met wat tijd overdag thuis en een tuin kom je al in aanmerking. Je wordt professioneel begeleid en leert ook de andere gastgezinnen kennen. Een aanrader!”

Zomers diner

Dankzij de vele sympathisanten zal Hachiko met de opbrengst van het golftornooi enkele nieuwe pups kunnen aanschaffen. “Iedereen binnen de Damme Golf en Country Club is bijzonder gewonnen voor het idee. Het gaat om een clubwedstrijd over de drie courses met zo’n 130 deelnemers.”

“Nadien wordt er afgesloten met een zomers diner. Bedoeling is overigens om dit tweejaarlijks te doen. Een Damse biënnale zou mooi zijn. We zullen dit blijven herhalen tot iedereen in West-Vlaanderen Hachiko goed kent en de naam blijft onthouden”, aldus nog Els Ostyn.

(ACR)

Meer info: www.hachiko.org