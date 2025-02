Chantal en Monique starten breiclub en iedereen is welkom: “Het is een echte verslaving”

Monique Van Houte en Chantal Desmet komen sinds een aantal maanden elke week samen om te breien. Het duo kent elkaar al lang, maar ontdekte pas recent hun gezamenlijke liefde voor wol. Volgende maand starten ze een nieuwe breiclub, waar iedereen welkom is. “Vroeger leerden ze dat op school, maar de jeugd wil dat niet meer doen. Hopelijk komen ook wat jonge mensen bij ons in de club”, vertelt Chantal.

Het is drie uur in de namiddag wanneer we bij Chantal aanbellen. Op de salontafel staan dampende kopjes koffie en een koekendoos. Monique en Chantal spreken elke week af om te breien. “En om een beetje bij te kletsen. Chantal breit elke week, maar ik doe dat liever samen met iemand anders. Door af te spreken, raakt de pull die ik brei eindelijk af”, lacht Monique. Chantal breit elke dag, meerdere uren zelfs. “Ik zou bijna durven zeggen dat ik er verslaafd aan ben”, lacht ze. “Ik leerde dat heel lang geleden al.”

“Op school leerden wij kuisen, koken en dus ook breien, al van in het derde leerjaar”, gaat ze verder. “Mijn mama breide alles zelf”, pikt Monique in. “Alles wat we droegen, was zelfgemaakt. De truien die Monique en Chantal breien, zijn uniek en duurzaam. “We gebruiken daarvoor hele goede wol. Als je zou willen kopen wat wij breien, mag je heel wat centen neertellen. En bovendien zitten ze goed en zijn ze lekker warm.”

Truien

De twee breien meestal truien, al maken ze ook andere kledingstukken. “Als je aan een stuk door kan breien zoals ik, maak je op twee weken tijd een volledige trui”, vertelt Chantal. “Ik doe het iets rustiger aan, maar amuseer me er ook enorm mee”, zegt Monique. “Gisteren heb ik tot kwart voor twaalf aan een trui voor mijn man gewerkt”, pikt Chantal in. “Mijn man vroeg rond elf uur of ik mee ging slapen, maar ik wilde de kol afwerken en dat zou nog een tiental minuutjes langer duren. Uiteindelijk duurde het dus iets langer”, lacht ze.

“Als je wil kopen wat wij breien, betaal je heel veel geld”

Het duo kent elkaar al langer via hun kinderen, en ontdekten op die manier dat ze allebei graag breien. “We wilden graag iets in groep doen en schreven ons in bij Femma. Maar zij breien slechts een keer per maand samen”, vertelt Chantal. “Ook bij Veritas in Tielt is een club, maar hun groep was al te groot. Daarom nemen we zelf het initiatief”, zegt Monique. Na een telefoontje naar de gemeente kwam het duo te weten dat ze in zaal Sinjo in Sint-Joris terecht kunnen. Vanaf 3 april willen Chantal en Monique er elke week op donderdagavond samen breien. “We hebben ondertussen al tien mensen die willen deelnemen. Er zit zelfs iemand bij die kan haken. Dat is het leuke aan dit verhaal, want zo kunnen we ook iets leren van elkaar. Er zit zelfs een jonger iemand bij die graag wil leren breien”, vertelt Monique.

Sociale gebeurtenis

Bovendien is het breien volgens de twee ook vooral een sociale gebeurtenis. “Kaarten doen we ook, samen met onze mannen. Maar breien is minstens even leuk, en we maken er bovendien iets moois mee. En aan het einde van de middag, zijn we bij gekletst”, lachen ze. Het groepje van Chantal en Monique komt vanaf 3 april elke donderdagavond samen van 19 tot 22 uur in zaal Sinjo. “Maar die uren gaan we herbekijken als we zien hoe de groep is samengesteld. Als we merken dat het allemaal gepensioneerden zijn, kunnen we misschien in de namiddag samenkomen”, legt Chantal uit.

Info: d.s.chantal@hotmail.com of 0476579337