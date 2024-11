Chantal en Ludwig delen 50 jaar lief en leed

Ludwig Decaluwe en Chantal Follens werden samen met hun familie verwelkomd op het gemeentehuis om hun vijftigste huwelijksverjaardag te vieren. Op 6 september 1974 werden ze in de echt verbonden. Ludwig is afkomstig uit Beveren-Leie, Chantal uit Wielsbeke. Ze gingen beiden naar school in Kortrijk en leerden elkaar kennen op de bus. Ze kregen samen twee kinderen en drie kleinkinderen. Ludwig houdt er een bijzondere hobby op na. Hij verzamelt alles wat met bier te maken heeft en heeft een eigen museum. Verder spendeert het koppel graag tijd met de kleinkinderen, gaat een dagje naar zee of geniet van de grote tuin. (JF/foto JF)