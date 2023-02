Champagneverkoop voor Ariane Fonds tegen leukemie

In 2022 werd het overlijden herdacht van Ariane Debacker, die 40 jaar geleden haar strijd verloor tegen leukemie. Haar morele erfenis die ze achterliet was het Ariane Fonds. Om het fonds te spijzen, wordt ook dit jaar in Middelkerke champagne verkocht.

Het Ariane Fonds werd in 1982 opgericht na het overlijden van Ariane De Backer. Ze was pas 22 jaar toen acute leukemie haar trof. Het was haar wens dat de strijd tegen de vreselijke ziekte zou worden voortgezet. Haar familie richtte toen een fonds op dat naar deze Brusselse jonge dame werd genoemd, met het doel om de broodnodige fondsen bij elkaar te krijgen om het onderzoek naar deze ziekte te stimuleren. Het Arianefonds, erkend door de Koning Boudewijnstichting, financiert samen met Télévie de onderzoekscel tegen leukemie binnen het Jules Bordet Instituut. Deze eenheid werkt aan het verbeteren van behandelingen voor acute leukemie en beenmergtransplantatietechnieken. In die 30 jaar schonk het Ariane Fonds Vlaanderen reeds meer dan een miljoen euro aan het laboratorium van professor Dominique Bron en droeg zo bij aan de medische vooruitgang tegen deze ziekte.

Praatgroep opgericht

Samen met zijn echtgenote Monique Sanctorum richtte Norbert Declercq in Middelkerke een praatgroep voor patiënten, lotgenoten en familieleden op. Deze bestaat reeds sinds 1994. Het Ariane Fonds, waarvan Jacky Ickx ere-voorzitter is en Salvatore Adamo ambassadeur, werd door Norbert op de kaart gebracht zowel in Nederland en Frankrijk als in België, maar vooral in Vlaanderen. In december 2022 werd een donatie gedaan van 80.000 euro aan het Jules Bordet Instituut. In die 30 jaar werd vanuit Middelkerke reeds 1.171.894 euro geschonken aan het kankeronderzoek. Het stripfestival, met wenskaarten getekend door Paul Geerts (tekenaar van Suske & Wiske) was het begin en het champagneweekend is het vervolg op de fondsenwerving. Ook nu weer zet Norbert zijn schouders onder de jaarlijkse champagneverkoop. “De Ariane fles champagne van het huis Vautrain is een item geworden en een voorbeeld voor vele anderen die dit initiatief kopieerden”, aldus Norbert. (PG)

Een fles champagne met speciale capsule kost 25 euro en kan besteld worden via info@fondsariane.be,norbert.declercq@telenet.be en 0495 67 31 00. Info: www.fondsariane.be