Chaïn Fermaut zet grote danseressen in de ‘Spotlight’: “Onze lengte is een troef”

Op zaterdag 25 en zondag 26 maart is choreografe en danseres Chaïn Fermaut (23) met haar dansgroep Jahwar te gast op de dansvoorstelling ‘Spotlight’ in de Brugse stadsschouwburg. Met haar 1 meter 81 past ze niet in het perfecte dansplaatje en ervaart ze hoe grote danseressen stiefmoederlijk naar de achtergrond verwezen worden. Met alleen maar grote meisjes rond haar verzameld maakt ze tijdens ‘Spotlight’ een statement dat kan tellen.

‘De grote meisjes achteraan!’ Dat zinnetje mocht danseres Chaïn Fermaut al ettelijke keren horen uit de mond van choreografen. Chaïn is laatstejaarsstudent gedragswetenschappen aan de UGent en ze geeft dansles in de Hypnosis Dance Academy in Roeselare. Dansen kan ze als de beste, maar als het erop aankomt, wordt ze steevast beoordeeld op haar gestalte. Ze weet als geen ander hoe grote danseressen moeten afrekenen met allerlei obstakels.

“Dansagentschappen hebben simpelweg onze kleding- of schoenmaat niet: broeken zijn te kort, we moeten herenschoenen aantrekken, men zet ons achteraan… Een choreograaf huurde me in voor een revueshow, maar toen de producer me zag, werd ik onmiddellijk ontslagen. Met mijn lengte en mijn bredere schouders – ik doe ook aan fitness – paste ik niet in zijn ideale danswereld.”

Een choreograaf huurde me in voor een revueshow, maar toen de producer me zag, werd ik onmiddellijk ontslagen

Dat voorval triggerde Chaïn om een choreografie voor grote danseressen te creëren. Via Instagram ging ze op zoek naar lotgenoten. Een jaar geleden stelde ze haar idee voor aan Demi Van Eck, choreografe en organisator van ‘Spotlight’, een dansvoorstelling voor en door Brugse dansscholen.

“Elk jaar krijgen ook beloftevolle choreografen en hun dansgroepen de kans om op ‘Spotlight’ met hun project in de schijnwerpers te treden. De focus ligt niet op competitie, maar wel op vriendschap en verbondenheid. Demi vond het mooi dat ik grote dansers onder mijn vleugels nam. Ze nodigde me uit om deel te nemen aan Spotlight. Ik heb het idee nog een tijdlang voor me uitgeschoven. Ik voelde me onzeker omdat ik altijd neergehaald werd als grote danseres. Maar uiteindelijk maakte ik komaf met de twijfels en ben ik er vol voor gegaan.”

Ruwe diamant

Chaïn richtte de dansgroep Jahwar op met allemaal grote meisjes en creëerde een choreografie voor hen. “Onze dans gaat over de obstakels die we tegenkomen als danseres. Maar het gaat evengoed over onze verbondenheid, want we maken allemaal hetzelfde mee. Op het podium nemen we de ruimte in en tónen we dat we groot zijn. Want we willen onze lengte niet langer als een zwakte zien, maar wel als een troef die ons sterker en speciaal maakt. Een troef die anderen binnen het danswereldje niet hebben.”

© CB

“Jahwar verwijst naar een ruwe diamant, die nooit perfect zal zijn. Zo is het ook met ons: ieder van ons worstelt met dezelfde ervaringen, maar stap voor stap hebben we onszelf leren accepteren zoals we zijn. Bij Jahwar hoeven we niet meer naar beneden te kijken naar een kleine choreograaf en moeten we ook niet achteraan gaan staan. We zijn allemaal groot en we kunnen gewoon blijven staan. Ik wil mijn danseressen laten schitteren en hen laten voelen dat ze thuishoren in een inclusieve danswereld zonder dat er een onderscheid gemaakt wordt in huidskleur, leeftijd of lichaamsbouw.”